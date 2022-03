Fortumin tytäryhtiö Uniper tekee miljardin euron alaskirjauksen Nord Stream 2 -putkesta

Uniper on viime vuoden lopulta lähtien valmistellut irrottautumista venäläisestä tytäryhtiöstään Uniprosta, mutta prosessi on toistaiseksi pantu jäihin. Yhtiö on listattu Moskovan pörssiin. Irrottautumista on määrä jatkaa niin pian kuin mahdollista. Uniper ei tee uusia investointeja Venäjälle eikä toistaiseksi siirrä varoja Venäjän-tytäryhtiöönsä.