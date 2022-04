EU-maat yrittävät rimpuilla irti Venäjän napanuorasta – silti venäläisenergiaa on ostettu sodan puhkeamisen jälkeen jo 20 miljardilla eurolla

– Toisessa vaakakupissa on raakalaismainen sota, jota Venäjä käy. Kansalaisten ja meidän kaikkien on oikeutettua kysyä, mitä siellä tapahtuu ja meidänkö energiarahojamme käytetään tähän.

– Suomessa olemme jo varsin paljon tehneet fossiilisesta tuontienergiasta irtaantumista. Meillä kuitenkin kotitalouksissa pysyvät sähkö ja lämpö päällä, mikä on yksi hyvä lähtökohta keskusteluun.

Leijonanosa Euroopan tuontienergiasta tulee Venäjältä. Kiinteiden polttoaineiden eli pääsääntöisesti kivihiilen tuonnista 47 prosenttia on venäläistä alkuperää. Raakaöljyn osalta vastaava osuus on 27 prosenttia, ja maakaasun kohdalla 41 prosenttia.

Etenkin Saksa on pahassa paikassa

Euroopassa venäläisestä energiasta irtautuminen on vaikeinta kenties Saksassa, koska maa on ajanut itsensä erittäin riippuvaiseksi venäläisestä maakaasusta.

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Heikki Piuholan mukaan Saksassa ei ole esimerkiksi nesteytetyn maakaasun eli LNG:n varastoja tai terminaaleja. Esimerkiksi Yhdysvallat on luvannut toimittaa Eurooppaan huomattavia määriä LNG:tä.

– Vaihto on äärimmäisen hidasta ja kestää. Ongelma on nimenomaan se, että Saksalla ei ole terminaaleja tai varastoja. Nyt joudutaan pikavauhdilla rakentamaan, Piuhola kommentoi.

Venäjä on työntänyt kiilaa EU-maiden väliin

Lisäksi Venäjä on jo vuosia yrittänyt luoda kitkaa EU:n jäsenmaiden välille, ja senkin vuoksi unionin tulisi toimia pakotteiden osalta yhtenäisesti, ettei Venäjä pääse hajottamaan rivejä.

– Venäjän toimista Ukrainassa paljastuu yhä uusia asioita. Minusta tilanne on etenemässä sitä kohti, että yhtä uusia kireämpiä pakotteita asetetaan, kunnes saavutetaan riittävä paine Venäjälle.

– Skenaario on täysin mahdollinen. Nythän Venäjä on asettanut ehtoja, miten kaasusta maksetaan. He voivat saada tästä omasta mielestään legitiimin syyn katkaista kaasu, jos EU ei suostu heidän vaatimuksiinsa. Pelataan kovaa peliä.