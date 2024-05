Toisen maailmansodan voittoa juhlistava vuosipäivä on Venäjällä nykyisin yltiöisänmaallisen paatoksellinen juhlapäivä, jonka puitteissa Ukrainan "erikoissotilasoperaatiota" on yritetty maalata osaksi samaa natsismin vastaista kamppailua, jota myös esivanhemmat kävivät. Venäjällä Ukrainan hallintoa on perättömästi leimattu natsistiseksi.