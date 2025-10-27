– He tietävät, että meillä on maailman suurin ydinsukellusvene heidän rannikollaan, joten sen ei tarvitse lentää 8 000 mailia, Trump sanoi.

Venäjä toimii omien etujensa mukaisesti

Kysyttäessä tänään Trumpin lausunnoista Kreml vastasi, että Venäjä toimii omien kansallisten etujensa mukaisesti, mutta ei näe syytä, miksi ohjustesti huonontaisi suhteita Valkoiseen taloon.

– Huolimatta avoimuudestamme vuoropuhelun aloittamiseen Yhdysvaltojen kanssa, Venäjä ja ennen kaikkea Venäjän presidentti toimivat omien kansallisten etujensa mukaisesti, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov .

– Tässä ei ole mitään, mikä voisi tai pitäisi kiristää Moskovan ja Washingtonin välisiä suhteita, Peskov sanoi.