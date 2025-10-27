Venäjän mukaan Burevestnik lensi 14 000 kilometriä (8 700 mailia). Norjan tiedustelupalvelun mukaan Burevestnik laukaistiin Novaja Zemljan saarelta Jäämereltä Manner-Venäjän pohjoispuolelta.
Japaniin matkalla ollut Trump sanoi toimittajille maanantaina, että Yhdysvaltojen ei tarvitse lentää niin kauas, koska sillä on ydinsukellusvene Venäjän rannikolla.
– He tietävät, että meillä on maailman suurin ydinsukellusvene heidän rannikollaan, joten sen ei tarvitse lentää 8 000 mailia, Trump sanoi.
– En myöskään pidä Putinin lausuntoa sopivana. Teidän pitäisi lopettaa sota, joka olisi pitänyt kestää viikon, mutta on nyt jo neljättä vuotta käynnissä. Sen sijaan, että testaatte ohjuksia, teidän pitäisi tehdä niin.
Putin sanoi tuolloin ohjuksen olevan vastaus Yhdysvaltojen päätökselle vetäytyä vuonna 1972 solmitusta ohjuspuolustussopimuksesta sekä pyrkimykselle laajentaa sotilasliitto Natoa.
Yhdysvallat vetäytyi ohjuspuolustussopimuksesta vuonna 2001 eli pian Putinin ensimmäisen presidenttikauden alkamisen jälkeen.
Kysyttäessä tänään Trumpin lausunnoista Kreml vastasi, että Venäjä toimii omien kansallisten etujensa mukaisesti, mutta ei näe syytä, miksi ohjustesti huonontaisi suhteita Valkoiseen taloon.
– Huolimatta avoimuudestamme vuoropuhelun aloittamiseen Yhdysvaltojen kanssa, Venäjä ja ennen kaikkea Venäjän presidentti toimivat omien kansallisten etujensa mukaisesti, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.
– Niin se oli, niin se on ja niin se tulee olemaan.
Peskov sanoi, että Venäjä varmistaa oman turvallisuutensa kehittämällä uusia aseita.
– Tässä ei ole mitään, mikä voisi tai pitäisi kiristää Moskovan ja Washingtonin välisiä suhteita, Peskov sanoi.
"Emmekä mekään leiki heidän kanssaan"
Trump on toistuvasti puhunut Yhdysvaltojen sukellusveneiden siirtämisestä Venäjän rannikolle sen jälkeen, kun Venäjän entinen presidentti, turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Dmitri Medvedev oli kommentoinut ydinasevaltioiden välisen sodan riskiä.
Uutistoimisto Reutersin mukaan on harvinaista, että kumpikaan osapuoli keskustelee julkisesti ydinaseistettujen sukellusveneiden sijainnista.
Trumpin mukaan myös Yhdysvallat testaa ohjuksia jatkuvasti.
– He eivät leiki kanssamme, emmekä mekään leiki heidän kanssaan, Trump sanoi.
Reuters raportoi lauantaina, että Trumpin hallinto oli valmistellut lisäpakotteita, joita se voisi käyttää Venäjän talouden tärkeiden alueiden kohdentamiseen, jos Putin jatkaa Ukrainan sodan päättymisen viivästyttämistä.
Kysyttäessä, harkitseeko hän lisäpakotteita Venäjälle, Trump vastasi sen "selviävän pian".