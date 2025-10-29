Putin kertoi Venäjän testanneen ydinkäyttöistä vedenalaista torpedoa.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkona, että Venäjä on testannut ydinvoimalla toimivaa, itseohjautuvaa Poseidon-torpedoa tiistaina.
Putinin mukaan testi oli suuri menestys.
Putin kertoi testauksesta tavatessaan Ukrainassa loukkaantuneita sotilaita keskussotilassairaalassa Moskovassa keskiviikkona.
Putinin mukaan Poseidon on voimakkaampi kuin mannertenvälinen RS-28 Sarmat-ohjus, joka tunnetaan myös nimellä Satan II.
Venäjä on järjestänyt edellisen ja kuluvan viikon aikana asetestauksia eri puolella Venäjää. Viime viikolla Putin kertoi Venäjän testanneen onnistuneesti ydinkäyttöistä 9M730 Burevestnik-risteilyohjustaan.
Venäjä kertoi Poseidonin kehittämisestä vuonna 2018. Poseidonista on vain vähän julkista tietoa tarjolla, mutta sen on arvioitu olevan torpedon kaltainen sukellusvenedrooni, joka voi kulkea useiden satojen metrien syvyydessä ja kantaa ydinasekärkeä.