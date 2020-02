Venäjä eristäytyy entisestään koronan kitkemiseksi: Kiinasta, Iranista ja Etelä-Koreasta saapuvilta pääsy kielletty, junaliikenne Nizzaan peruttu

Venäjällä todettiin kaksi ensimmäistä koronavirustartuntaa 31. tammikuuta. Koronavirus on juuri nyt kuuma peruna myös Venäjällä. Uutistoimistot Tass ja Interfax julkaisevat korona-aiheisia uutisia jopa useita tunnissa.

Monien muiden maiden tavoin Venäjä on evakuoinut kansalaisiaan Kiinan Wuhanista eli koronaviruksen keskuksesta. Lisäksi Venäjä on aloittanut rajut matkustjaaliikennettä rajoittavat toimet.

Rajoituksia maahantulolle

Kiinan ja Venäjän välinen raja on ollut suljettuna jo pari kuukautta ja kaikki maiden väliset yhteydet on peruttu. Venäjästä on tullut hyvin suosittu kiinalaisturistien keskuudessa, joten rajalla oli ennen koronavirusepidemiaa varsin vilkasta liikennöintiä niin lento- kuin rautateitsekin. Uutistoimisto Tassin mukaan raja pysyy suljettuna ainakin 1. huhtikuuta asti.