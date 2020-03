Koronapelko kasvaa rymisten: Hengityssuojaimia takavarikoidaan, vessapaperin myyntiä rajoitetaan – näin virus vaikuttaa maailmalla

Venäjä on kieltänyt muun muassa hengityssuojaimien, kaasunaamarien ja suojakäsineiden viennin maasta uuden koronaviruksen leviämisen vuoksi.

Viranomaisten mukaan määräyksen tarkoituksena on suojella venäläisten etuja. Kyseessä on väliaikainen toimi, joka näillä näkymin päättyy kesäkuun alussa.

Venäjä on jo kieltänyt lähes täysin maahantulon kiinalaisilta, vaikkakin maan kansallinen lentoyhtiö Aeroflot lentää edelleen joihinkin kohteisiin Kiinassa. Venäjä on niin ikään rajoittanut voimakkaasti iranilaisten ja Etelä-Koreasta tulevien maahanpääsyä.

Vessapaperia säännöstellään Australiassa

Australian suurin tavarataloketju Woolworths ilmoitti keskiviikkona rajoittavansa vessapaperin myyntiä neljään pakettiin per asiakas sen jälkeen kun viruspaniikin valtaan joutuneet ihmiset olivat urakalla tyhjentäneet hyllyjä. Myös käsidesistä ja hengityssuojaimista on jatkuva pula.

– Ymmärrän että ihmiset ovat huolissaan ja lähtevät ostoskeskuksiin, mutta neuvoni on, ettei se ole tarpeellista, Morrison sanoi radiohaastattelussa.

Maailmalla jo noin 93 000 tartuntaa

Tartuntoja on viime päivinä todettu enenevissä määrin myös Iranissa, joka on kertonut yli 2 300 ihmisen saaneen tartunnan. Kahdessa viikossa on kuollut lähes 80 ihmistä.