Iranin koronavirustilanne on vakavin heti Kiinan jälkeen – Suomen Teheranin-suurlähetystö raportoi, mitä tilanteesta tiedetään

Viimeisimpien tietojen mukaan Iranissa on vahvistettu yhteensä 95 tartuntatapausta. Kuolonuhreja on maassa vahvistettu kaikkiaan 15.

– Tartuntojen keskiössä on Teheranin eteläpuolella sijaitseva Qomin uskonnollinen kaupunki. Sinne tehdään paljon pyhiinvaellusmatkoja naapurimaista, kertoo Teharanin-suurlähetystön edustuston päällikön sijainen Laura Vanhanen.

– Qomin kaupungin lisäksi tartunnan leviämispisteitä on maassa useita. Seuraamme tilanteen kehittymistä.

Epätietoisuus vallitsee

Vanhasen mukaan tunnelma Teheranissa on huolestunut. Asioiden todellisesta tilanteesta vallitsee epätietoisuus.

– Iranin hallinto on ryhtynyt toimenpiteisiin näiden tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Esimerkiksi kaikki pääkaupungin koulut ja lastentarhat on suljettu eri puolilla maata. Myös kokoontumiset, kuten hääjuhlat, on neuvottu siirtämään toiseen ajankohtaan. Lisäksi kulttuuri- ja urheilutapahtumat on toistaiseksi peruttu.