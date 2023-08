Veitsimies yritti puukottaa poliisia lasin läpi, ammuttiin jalkaan – katso hurja video

Yritti puukottaa poliisia ikkunan läpi

– [Mies] on tässä tilanteessa hyvin kiihtyneenä lyönyt veitsellä rapun oven lasia useita kertoja voimakkaasti [poliisin] pitäessä ovea kiinni kädellään. Kyse on ollut pitkäteräisestä veitsestä ja mainittu lyöntitapa huomioon ottaen varsin todennäköistä on ollut, että oven lasi olisi rikkoutunut, jolloin veitsi olisi voinut osua [poliisiin] poliisin keskimääräistä paremmista puolustautumiskeinoista ja suojavälineistä huolimatta, hovioikeuden tuomiossa todetaan.