Ex-puolison asuntoon murtautunut mies juoksi poliiseja päin veitsi kädessä Oulussa ja yritti iskeä – hovioikeus korotti tuomiota

Rapun ovi esti osuman

– Teossa on käytetty teräasetta, ja ottaen huomioon useat lyöntiyritykset ja niiden voimakkuus sekä se, että hyökkäys on kohdistettu virkatehtäväänsä suorittavaa poliisia kohtaan, tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.