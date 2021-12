Poliisin aseenkäytöstä Oulussa ei aloiteta esitutkintaa

Esiselvityksessä on hankittu selvitykset voimakeinoja käyttäneiltä poliiseilta. Lisäksi tutkinnanjohtaja on käyttänyt päätöksenteossaan partioauton Revika-tallennetta, Oulun poliisin tapahtumapaikkatutkinnassa laatimaa piirrosluonnosta ja voimankäytön kohteena olleen henkilön videotallennettua lausumaa.

Kohdehenkilö on luopunut teräaseesta vasta, kun poliisi on ampunut häntä. Tämän jälkeen poliisi on käyttänyt etälamautinta, kun henkilö on pyrkinyt toista poliisia kohti.