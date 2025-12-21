Frankfurtin ja HSV:n välisessä jalkapallon Bundesliigan kamppailussa nähtiin pelottava tilanne, kun Tanskan maajoukkuepuolustaja Rasmus Kristensen jäi yhteentörmäyksen seurauksena makaamaan liikkumattomana kentän pintaan. Tämän jälkeen 18-vuotiaan vastustajan Luka Vuskovicin teko keräsi ylistystä.

Kristensen ja HSV:n Miro Muheim törmäsivät rajusti, kun he olivat tavoittelemassa pääpalloa. Kristensen jäi aluksi makaamaan liikkumattomana kentän pintaan. Tottenhamista lainalla oleva HSV:n Vuskovic riensi nopeasti paikalle ja piti huolen, että tanskalaisen kieli ei tukkinut hengitysteitä.

Tilanteesta selvittiin kuitenkin säikähdyksellä, sillä hoitotoimenpiteiden jälkeen Kristensen pääsi ylös ja pelasi hetken ennen pelaajavaihtoa. Frankfurtin päävalmentaja Dino Toppmöller kertoi ottelun jälkeen, että Kristensen voi hyvin.

– Se oli järkyttävä hetki, mutta Vuskovic ansaitsee kiitosta siitä, että hän havaitsi tilanteen nopeasti ja toimi oikein, Toppmöller sanoi Ekstrabladetin mukaan.



Itse ottelu päättyi 1-1-tasatulokseen.