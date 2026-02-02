Viime syksynä ensimmäisen MM-karsintaottelunsa Suomen maajoukkuepaidassa pelannut Casper Terho pelaa kauden loppuun Hollannin jalkapalloliigassa.

Eredivisiessä pelaava Sparta Rotterdam tiedottaa hankkineensa 22-vuotiaan Terhon seuraansa lainasopimuksella belgialaisesta OH Leuvenista. Sopimuksessa on optio myös seurasiirrosta.

Laitahyökkääjänä pelaava Terho on ollut kentällä kolmessa A-maaottelussa. Lokakuussa 2025 hän esiintyi Huuhkajien MM-karsintaottelussa Liettuaa vastaan. Terho pelasi ennen siirtoaan Belgiaan 58 ottelua kasvattajaseuransa HJK:n edustusjoukkueessa.

Union Saint-Gilloise hankki Terhon HJK:sta vuonna 2023. Tämän jälkeen hän pelasi lainasopimuksella Saksan 2. Bundesliigassa SC Paderbornissa ennen siirtoa OH Leuveniin kesällä 2025.