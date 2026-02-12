Oikeusministerin äänenvoimakkuus nousi komitean edessä.

Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondia kuultiin edustajainhuoneen oikeuskomiteassa eilen liittyen seksuaalirikollinen Jeffrey Epsteiniin.

Bondi on johtanut Epsteiniä koskevien asiakirjojen julkaisemista. Oikeuskomitea tivasi Bondilta selityksiä siihen, miksi kaikkia dokumentteja ei ole vieläkään julkaistu ja miksi Epsteiniin liitettyjä ihmisiä ei ole asetettu syytteeseen.

– Minulla on oikeastaan vain yksi kysymys sinulle: Kuinka monta Epsteinin liittolaista olette syyttäneet, kysyi edustaja Jerry Nadler.

Vastausta Bondilta ei kuulunut. Video näyttää, kuinka keskustelu muuttuu kovasanaiseksi riitelyksi Bondin ja Nadlerin välillä.

Edustajainhuoneen jäsen Jamie Raskin muistutti jossain kohtaa kuulemista Bondia siitä, että hänen pitäisi lopettaa puheellaan käsittelyn pitkittäminen.

Bondi puhkesi kommentista suoranaiseen raivoon.

– Ette te minulle mitään kerro kulunut luuseri lakimies!