Poliisi on tehnyt kotietsinnän Norjan entisen pääministerin Thorbjörn Jaglandin kotiin.

Thorbjörn Jaglandia tutkitaan muun muassa korruptiosta seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvistä asiakirjoista paljastuneiden tietojen perusteella.

Jagland oli Norjan pääministerinä vuoden verran 1990-luvun puolivälin jälkeen. Hän on toiminut myös Norjan Nobel-komitean johtajana.

Keskiviikkona Euroopan neuvosto päätti kumota entisen pääsihteerinsä diplomaattisen koskemattomuuden. Jagland toimi pääsihteerinä vuodet 2009–19.

Talousrikoksia tutkiva poliisi- ja syyttäjäviranomainen Ökokrim kertoi viime viikolla epäilevänsä Jaglandia törkeästä korruptiosta. Kyseisen lakipykälän alla listataan tekoja, jotka vastaavat Suomen rikoslaissa muun muassa lahjuksen ottamista ja virka-aseman väärinkäyttämistä.

Myös kruununprinsessan nimi asiakirjoissa

Epstein-asiakirjat ovat ravistelleet muutenkin Norjaa, sillä niistä on löytynyt myös Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin nimi. Viime perjantaina Mette-Marit pyysi asiaa anteeksi.

Hän pahoitteli tilannetta, johon hän on asettanut kuningashuoneen, erityisesti kuningas Haraldin ja kuningatar Sonjan. Mette-Maritin aviopuoliso on kruununprinssi Haakon.