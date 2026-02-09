Tutkinnanjohtajan mukaan noin 70-vuotiaat uhri ja epäilty olivat avioliitossa.

Poliisi tutkii Helsingin Malminkartanon henkirikosta murhana. Uhri on 70-vuotias nainen, kertoo poliisi.

Poliisi sai hälytyksen Malminkartanossa sijaitsevaan yksityisasuntoon lauantaina 7. helmikuuta iltapäivällä.

Asunnosta löytyi uhrin lisäksi vakavasti loukkaantunut, noin 70-vuotias mies, joka kuljetettiin sairaalahoitoon.

– Vainajassa oli havaittavissa ulkoisen väkivallan merkkejä. Tapausta tutkitaan tässä vaiheessa rikosnimikkeellä murha, sillä teko tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Piippo kerto tiedotteessa.

Omaiset huolestuivat

Piippo kertoo MTV Uutisille, että henkirikos tuli poliisin tietoon, kun uhrin omaiset soittivat hätäkeskukseen. Piippo ei kerro tarkemmin, mikä sai omaiset huolestumaan ja oliko huolta ollut aiemminkin.

Piipon mukaan murhasta epäillyllä, noin 70-vuotiaalla miehellä ei ole aikaisempaa rikostaustaa.

Tutkinnanjohtajan mukaan kyseessä oli pitkään yhdessä ollut aviopari. Poliisi kertoi aikaisemmin uhrin ja epäillyn olleen parisuhteessa.

Piipon mukaan uhri ja epäilty olivat teon tapahtuma-aikaan asunnossa kahdestaan. Kyseessä oli parin yhteinen asunto.

Piipon mukaan epäiltyä miestä ei ole vielä päästy kuulemaan. Piippo ei ota tässä vaiheessa kantaa mahdolliseen motiiviin.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa seuraavaksi kuulusteluilla ja ja tapahtumapaikan teknisellä tutkinnalla.

Uutista päivitetty 9.2. kello 10.02: Lisätty tutkinnanjohtajalta saadut tiedot.

