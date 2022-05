Vasemmistoliiton Li Andersson valmis hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden – ei halua Suomeen pysyviä Nato-tukikohtia

Andersson on valmis hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden.

– Vaikka näen mahdollisessa päätöksessä myös riskejä, olen valmis hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden, koska se on Suomen kansan ja Suomen eduskunnan selvän enemmistön tahtotila. Olen valmis hyväksymään sen, että itse parhaana pitämäni vaihtoehto, eli eurooppalainen yhteistyö ei nykytilanteessa tarjoa samanlaista realistista ratkaisua. Meidän olisi pitänyt ymmärtää rakentaa tätä vaihtoehtoa jo paljon aikaisemmin, Andersson kirjoittaa verkkosivuillaan .

Vasemmistoliitto ei ole vastustamassa Nato-jäsenyyttä, mutta puolueen kansanedustajilla on vapaus äänestää haluamallaan tavalla.

– Vasemmistoliiton puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä ovat antaneet ministereillemme mandaatin hyväksyä jäsenyyshakemus valtioneuvostossa. Kysymys kuitenkin jakaa puolueen kansanedustajia, kannattajia ja äänestäjiä. Siksi pidän perusteltuna, että eduskuntaryhmän jäsenillä on mahdollisuus äänestää oman näkemyksensä mukaisesti, Andersson toteaa.

– Tasavallan presidentin ja pääministerin ilmoitettua yhteisestä myönteisestä kannastaan, on selvää, että Suomi liittyy Naton jäseneksi. Siksi on välttämätöntä ottaa kantaa myös siihen, mitä Suomen Nato-jäsenyys tarkoittaa.

– Vasemmistoliitto on aina tehnyt ja tulee aina tekemään työtä rauhan, vakauden ja jokaisen ihmisen jakamattoman ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolesta. Tälle työlle tulee olemaan vielä nykyistäkin suurempi tarve tulevaisuudessa. Suomen tuleekin korostaa, että jäsenyys Natossa on puolustuksellinen eikä maahan oteta ydinaseita ja pysyviä sotilastukikohtia, Andersson sanoo.

– Yhdysvallat on suurvalta, jolla on omat geopoliittiset intressit ja joka on aloittanut kansainvälisen oikeuden vastaisia sotia toisissa maissa. Siksi tulee olemaan entistä tärkeämpää huolehtia Suomen omasta ulkopoliittisesta liikkumatilasta ja omista selkeistä linjauksista.