Puolueet käyvät nyt kiivaasti sisäistä Nato-keskustelua – katseet kiinnittyvät presidentti Niinistöön

Suomessa kokoomus ja Rkp ovat ennen Venäjän uusinta hyökkäystä Ukrainaan kannattaneet Suomen Nato-jäsenyyttä. Muiden puolueiden linja on ollut toistaiseksi se, että ne hyväksyvät Nato-option olemassaolon.

Optio on kirjattu ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekoon, joka on toistaiseksi Suomen linja.

Sisäinen keskustelu on kaikissa puolueissa käynnissä kiivaana.

– Nyt on otettava rauhallisesti ja pidettävä päät kylmänä. Keskustelua käydään tasavallan presidentin johdolla. Perussuomalaisten kanta on ollut se, että Suomi voi käyttää Nato-optiota, jos turvallisuustilanne muuttuu. Ratkaisun olisi synnyttävä parlamentaarisesti ilman puoluepolitikointia, Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Leena Meri kertoo.

Vasemmistoliitto on perinteisesti vastustanut sotilasliittoja, mutta on valmis harkitsemaan Nato-jäsenyyttä muuttuneessa tilanteessa.

– Olemme tyytyväisiä tehtyyn ulko- ja turvallisuuspolittiseen selontekoon. Kun Venäjän hyökkäyksen akuutein vaihe on ohi, katsotaan, onko syytä muuttaa kurssia. Tilanne käydään avoimesti läpi, kertoo Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo.

– Kaikissa tilanteissa omia rajoja on pystyttävä puolustamaan itse. Naton jäsenenä meidän olisi otettava vastuuta myös esimerkiksi Baltian ilmapuolustuksesta, Saramo jatkaa.

Niinistön näkemyksellä vaikutusta

Nato-päätöksen ajankohtaan vaikuttaa paljon se, mikä on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdon ja erityisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistön näkemys parhaasta etenemistavasta.

Moni kokee, että on viisasta noudattaa valtiojohdon peräänkuuluttamaa malttia. Nyt seurataan tarkasti, mitä niin Venäjä kuin Nato tekevät ja minkälaiseksi maailma muuttuu.

Keskustan virallinen linja on se, että Suomen on pidettävä päätösvalta sotilaallisen turvallisuuden ratkaisuissa omissa käsissään ja liikkumatilaa ei rajata mihinkään suuntaan. Linjaus mahdollistaa siis Nato-jäsenyyden tai liittoutumattomana jatkamisen.

Ei pikainen ratkaisu

Toistaiseksi Suomen ulkopoliittinen johto on korostanut sitä, ettei mahdollisesta Nato-jäsenyydestä tehdä kiireellistä päätöstä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on aiemmin sanonut, ettei nykyisen hallituksen kaudella todennäköisesti haeta jäsenyyttä, mutta siihen on mahdollisuus.

– Kuten selonteoissamme on kerrottu, mikäli Suomen turvallisuus sitä vaatii, mikäli turvallisuusympäristön muuttuessa katsomme, niin Suomella on mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä. Mikäli tilanne olisi tuo, niin varmasti valtiojohdolla, tasavallan presidentin johdolla on mahdollisuus tätä keskustelua käydä, Marin sanoi torstain tiedotustilaisuudessa.