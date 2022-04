Analyysi: Venäjä käännyttää nyt pasifistitkin Naton puolelle – jäsenyysprosessi nytkähti viikonloppuna taas pienen askeleen eteenpäin

Valtiojohto ei ole suoraan sanonut Suomen hakevan Nato-jäsenyyttä, mutta rivien välistä on ollut hankala tehdä muuta johtopäätöstä. Gallupit niin kansalaisten keskuudesta kuin eduskunnasta kertovat enemmistön kannattavan Nato-jäsenyyttä.

Kristillisdemokraateilla on vielä puoluevaltuusto jäljellä, mutta puolueen tekemän jäsenkyselyn mukaan lähes 80 prosenttia KD:n jäsenistä suhtautuu myönteisesti siihen, että Suomen pitäisi liittyä Naton jäseneksi.

Nato-kantaansa linjaavilla puolueilla on myös puoluekokoukset edessä, mutta niissä linjaukset tuskin muuttuvat puoluevaltuustoissa päätetyistä.

Vihreiden puoluevaltuuskunta hahmotteli jo sitä, minkälainen Nato-maa Suomi tulevaisuudessa on. Miten Suomi jatkaa rauhantyötä ja ihmisoikeuksien puolustamista maailmalla?

Rkp:n puoluevaltuustolle puhunut puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson painotti puolestaan sitä, että Suomen on oltava mukana kehittämässä Natoa.

– Suomen on istuttava niissä pöydissä, joissa päätetään Suomen ja Euroopan turvallisuudesta. Ei vain tarkkailijana vaan täysivaltaisena jäsenenä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa tulevan liiton politiikkaan ja oikeuteen turvallisuustakuisiin 5 artiklan mukaisesti. Minulle ja RKP:lle on selvää, että prosessi, jossa Suomi ja Ruotsi hakisivat rinnakkain jäsenyyttä, olisi paras ratkaisu koko Itämeren alueen ja Pohjoismaiden turvallisuustilanteen kannalta, Henriksson puhui puoluevaltuustossa.