Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho korostaa, ettei Nato-prosessi ole teatteria ja varoittaa paniikin lietsomisesta

Venäjä on arvaamaton

Niin sanottu harmaa aika eli aika ennen Nato-jäsenyyden hyväksymistä on herättänyt huolta Suomessa, koska Venäjän on pelätty käyttävän hybridivaikuttamisen keinoja Suomea vastaan.

– Venäjä on täysin arvaamaton toimija tällä hetkellä. Voi olla, että Venäjän toimintaa eivät säätele meidän mielestämme rationaaliset vaikuttimet. Sitä mitä Venäjä aikoo, on vaikea arvioida ja on turhaa spekuloida. Kukaan asiantuntijoista ei ole osannut vastata siihen, mitä Venäjä aikoo tehdä. Täytyy varautua kaikkiin kuviteltaviin skenaarioihin, mutta on hiukan vastuutonta lietsoa paniikkia ja huolia.