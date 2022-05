Varo! Huijarit houkuttelevat nyt tarjouksella helposta työstä, jonka maksajaksi voit joutua sinä itse – toimi näin, jos sait tai avasit viestin

Sain viestin, mitä teen? Jos saat vastaavanlaisen viestin, Rouskun mukaan viestiin ei kannata reagoida mitenkään, lähinnä poistaa puhelimesta. Vaikka työtarjousviesti onkin kirjoitettu hyvällä suomen kielellä, lyhyen harkinnan jälkeen useimmille on käynyt nopeasti selväksi, että kyseessä on huijaus. – Sosiaalisessa mediassa aika moni on todennut, että ”meidän perheelle on tullut, on havaittu ja on varoiteltu eteenpäin”, eli on hyvin tunnistettu se, että tämä on liian hyvä ollakseen totta. Menin halpaan – miten toimin? Valitettavasti kaikki eivät tunnista viestiä huijaukseksi. Jos epähuomiossa on tullut huijatuksi työtarjouksen tiimoilta, Rousku kehottaa olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä poliisiin. Etenkin, jos huijari on onnistunut anastamaan rahaa. Hän kehottaa myös tarkastamaan, millaisia tietoja huijarin sovellukseen on tullut syöttää. – Yleensä maksu- tai luottokorttien tiedot, henkilötunnus ja niihin liittyvät asiat ovat selkeä riski. Pelkkien tilitietojen osalta en näkisi niin suurta uhkaa, Rousku toppuuttelee. Tämä on Rouskun mukaan hyvä, mutta pelottava esimerkki erilaisten huijaustapojen kehittymisestä. Huijari saa siis rahaa sekä myymällä yrityksille tykkäyksiä sekä rahastamalla niitä tuottavia henkilöitä. – Näistä kannattaa keskustella perhepiirissä ja kavereiden kanssa, jotta kukaan ei tule vahingossa huijatuksi, Rousku tiivistää.