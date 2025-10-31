Huijari on piinannut erityisesti Ritva-nimisiä henkilöitä Lapissa.

Poliisi varoittaa kansalaisia pankkihuijauksesta, joka on kohdistunut erityisesti Ritva-nimisiin henkilöihin Lapissa.

Poliisin tiedotteen mukaan useampi lappilainen Ritva-niminen henkilö on saanut yhteydenoton tuntemattomasta numerosta OP:n tai Nordean nimissä 24.–29. lokakuuta.

Soittaja on kertonut tavoittamilleen Ritvoille, että pankkitilillä on jotakin ongelmia, mikä on saattanut esimerkiksi vaarantaa henkilön tallentamat varat.

Soittaja on sitten pyytänyt ongelmien korjaamiseksi verkkopankkitunnuksia. Tämän jälkeen henkilön hallitsemilta pankkitileiltä on kadonnut suuriakin summia rahaa.

Oletko saanut vastaavan puhelun?

Jos luovutit soittajalle pankkitunnuksesi, ota välittömästi yhteys pankkiisi ja kerro asiasta. Tee myös rikosilmoitus viipymättä. Voit tehdä ilmoituksen verkossa tai käymällä poliisiasemalla.

Rikosilmoituksen voit tehdä sähköisesti täällä.

Älä luovuta pankkitunnuksia

Poliisi varoittaa erityisesti Ritva-nimisiä henkilöitä, mutta myös kaikkia muita henkilöitä luovuttamasta pankkitunnuksia.

Lähde: Poliisi