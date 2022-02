"Pyydettiin 12 000 euroa palaneesta polttimosta" – MTV uutisoi oudosta putkikuvauksesta, sitten toimittajan sähköposti täyttyi vastaavista kokemuksista

Kahdessa päivässä toimitukseen yli 50 palautetta epäilyttävästä toiminnasta

– Tarjous omakotitalon kaikkien putkien puhdistukseen oli huimat 16 000 euroa. Tässä vaiheessa pääsin väliin. Tarkistin silloisen yrityksen – on nykyisin toisella nimellä – verkkosivuilta ja siellä oli, että kartoitus tehdään veloituksetta. Tästäkin vanhemmiltani olisi peritty noin 1500 euroa, kirjoittaa yli 80-vuotiaan naisen tytär.

Palautteen perusteella kaava on sama: ilmaisessa tarkastuksessa on tullut ilmi, että viemärit on ehdottomasti puhdistettava.