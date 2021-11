Ei, et ole voittanut ilmaista Dyson-hiustenkuivaajaa Instagramissa – älä lankea kalliiseen ansaan

Instagramiin on perustettu lukuisia valetilejä, joilla suomalaisia yritetään saada nyt uudenlaiseen ansaan. Valetilit "mainostavat" tällä hetkellä muun muassa Dyson-hiustenkuivaajia, mutta myös muita tuotteita on esiintynyt viime päivien huijausyrityksissä.

Huijaus käynnistyy niin, että tavallinen suomalainen Instagram-merkitään täysin yllättäen kuvaan, joka antaa olettaa, että hän on voittanut esimerkiksi juuri Dyson-merkkisen hiustenkuivaajan. Tavoitteena on saada uhri sitoutumaan kuukausiveloitukselliseen palveluun luottokortillaan. Uhrilta pyydetään parin euron suuruista toimitusmaksua, jota vastaan hiustenkuivaaja luvataan lähettää.

Rahallinen menetys voi olla jopa sata euroa

Jos sinut merkitään erikoiseen "kilpailuun" Instagramissa ja sinun kerrotaan voittaneen jotain, vaikka et muista sellaiseen edes osallistuneesi, on kyseessä huijaus. Kuvakaappaus Instagramista.

Tienaako joku oikeasti tällaisilla huijauksilla?

Aitojakin kilpailuja on

– Suosittelen kilpailuun osallistuessa selvittämään, miten ja milloin voittajiin tullaan olemaan yhteydessä, ja miettimään, mitä kautta mahdollisen voittoilmoituksen aitouden voi tarkistaa. Kuluneen parin vuoden aikana etenkin Facebookissa on levitetty vastaaviin lopputuloksiin johtavia "arvontavoittoviestejä" profiileilta, jotka on tarkoituksella tehty muistuttamaan kilpailujen aitojen järjestäjien profiileja, Kontinen sanoo.

Jos kyseessä on jonkin ison ja tunnetun brändin kilpailu tai arvontaa, kannattaa tarkistaa, kuinka paljon seuraajia kyseisellä tilillä on sekä se, milloin tili on perustettu. Esimerkiksi isot kodinkoneketjut ovat olleet sosiaalisessa mediassa pitkään, ja niiden tileillä on kymmeniä tai jopa satoja tuhansia seuraajia. Niiden sosiaalisen median sisältö ei myöskään rajoitu pelkkiin arvontoihin.