Samalla sekunnilla, kun Elina lähetti rahaa rakkalleen, hän tajusi jonkin olevan pielessä

Miten rakkaushuijarin voi tunnistaa ennen kuin on liian myöhäistä? Elina Juusola vierailee keskiviikkona 2.3. Uutisaamussa klo 8.45 kertomassa, mistä merkeistä hurmurin tunnistaa valehtelijaksi.

Tutkimustyö ja perhe auttoivat eteenpäin

Huijareita ei koskaan saatu kiinni. Miehet eivät pyytäneet Elinalta koskaan anteeksi tai edes myöntäneet tekojaan. Rakkaustarinasta aluksi innostunut perhe pysyi Elinan tukena eivätkä he syyttäneet tätä sinisilmäisyydestä, vaikka kaikki paljastui valheeksi.

Moni uhri kokee häpeää

Toisin kuin monet muut uhrit Elina ei ole vaiennut. Hän on kertonut kokemuksistaan kirjassaan ja monissa haastatteluissa. Julkisuuteen astuminen on tarkoittanut myös kritiikille altistumista. Elinasta on vedetty pitkälle meneviä johtopäätöksiä yhden haavoittuvaisen hetken ja virheen vuoksi.