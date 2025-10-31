Suomalaiset ovat menettäneet vähintään kymmeniä miljoonia euroja erilaisiin huijaamalla tehtyihin petosrikoksiin. Yksi petosrikollisille rahoja menettänyt on Suomen Pankin entinen pääjohtaja ja EU-komissaari Erkki Liikanen.
MTV:n tietojen mukaan Liikanen menetti noin 40 000 euroa petosrikollisuuden uhrina. Liikaseen kohdistunut huijaus tapahtui huhtikuussa 2024. Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena.
Osa Liikasen alun perin menettämistä rahoista on saatu takaisin.
MTV:n tietojen mukaan Liikaseen kohdistunut huijaus liittyi Danske Bankin tiliin. Huijauksen tekotapa on hieman epäselvä, mutta joka tapauksessa sen lopputuloksena Liikanen menetti varojaan noin 40 000 euroa.
Tietoverkoissa tapahtuvat petokset ovat Europolin tuoreen uhka-arvioraportin mukaan järjestäytyneen rikollisuuden kasvavin ansaintamuoto.
– Pankkipuolella suurinta nousua on kalasteluissa. Sijoitushuijaukset ovat jatkuvasti kasvussa. Rakkaus- ja dokumenttihuijauksia on tasaisesti ja jatkuvasti. Rikollisilla on hirveästi aikaa miettiä, mitä kautta kalastelu tehdään, varautumisen ja rikostorjunnan johtaja Niko Saxholm Finanssiala ry:stä kertoo.
Monia eri tapoja
Petosrikosten skaala on monipuolinen ja laaja.