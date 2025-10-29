Syksy on pitänyt Pimiän jälleen kerran kiireisenä. Hän ei ole juuri ehtinyt pysähtyä ajattelemaan sitä, että loppu häämöttää. Pimiä kertoi MTV Uutisille suoran lähetyksen jälkeen, että hiljattain hän kuitenkin havahtui siihen.

– Lähdemme Jorman kanssa aina ensimmäisinä karonkasta, on ollut perinteenä, että Jorma vie minut kotiin. Niin olemme vähän puhuneet Jorman kanssa, että jos me riipastaisiin semmoiset pikkutumut, Pimiä nauroi.

– Jorman edellisestä kerrasta oli, miten hän sen sanoi... 60-luvulla hän on viimeksi. Minulla toki ei ole ihan niin kauaa, mutta hän sanoi, että haluaisi vielä kerran elämässään juhlia. Niin sanoin, että mitäs jos juhlittaisiin silloin, kun on karonkka. Niin katsotaan, mitä nyt sitten käy.