Vappu Pimiä ja Jorma Uotinen ovat punoneet jo suunnitelmia kuinka juhlistaa Pimiän TTK-taivalta.
Juontaja Vappu Pimiän Tanssii Tähtien Kanssa -ura lähestyy loppuaan, ja kuluvaa tuotantokautta on jäljellä enää neljän jakson verran.
Syksy on pitänyt Pimiän jälleen kerran kiireisenä. Hän ei ole juuri ehtinyt pysähtyä ajattelemaan sitä, että loppu häämöttää. Pimiä kertoi MTV Uutisille suoran lähetyksen jälkeen, että hiljattain hän kuitenkin havahtui siihen.
– Tänään itse asiassa sanoin Lauralle, stylistilleni, että hyvänen aika, kun katsoimme pukuja tajusin, että enää on neljä jäljellä.
TTK-juontajan työ vaatii paljon keskittymistä, ja Pimiä aikoo edetä vastaisuudessakin viikko kerrallaan. Loppumetreillä varmasti se alkaa konkretisoitua entisestään, että hyvästit on jätettävä.