TTK:ssa nähtiin 26. lokakuuta perinteinen Roosa nauha -erikoisjakso. Vappu Pimiä murtui suorassa lähetyksessä, kun hän juonsi katsojat seuraamaan erityisen koskettavaa pikku-Iitan tarinaa.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa ei vältytty sunnuntaina 26. lokakuuta suurilta tunteilta. Kyseessä oli perinteinen Roosa nauha -lähetys, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa suomalaiselle syöpätutkimukselle.
Illan aikana nähtiin tähtiparien tanssien lisäksi musiikkiesityksiä sekä koskettavia tositarinoita syövästä, jotka herättivät yleisössä ja juontajissakin tunteita. Erityisesti Alone Suomi -sarjasta tutun Eetun tarina esikoisensa menehtymisestä herkisti monet.