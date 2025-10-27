Juuri nyt Avaa

Illan aikana nähtiin tähtiparien tanssien lisäksi musiikkiesityksiä sekä koskettavia tositarinoita syövästä, jotka herättivät yleisössä ja juontajissakin tunteita. Erityisesti Alone Suomi -sarjasta tutun Eetun tarina esikoisensa menehtymisestä herkisti monet.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa ei vältytty sunnuntaina 26. lokakuuta suurilta tunteilta. Kyseessä oli perinteinen Roosa nauha -lähetys , jonka tarkoituksena on kerätä rahaa suomalaiselle syöpätutkimukselle.

TTK:ssa nähtiin 26. lokakuuta perinteinen Roosa nauha -erikoisjakso. Vappu Pimiä murtui suorassa lähetyksessä, kun hän juonsi katsojat seuraamaan erityisen koskettavaa pikku-Iitan tarinaa.

Vappu Pimiän oli vaikea pitää tunteensa kasassa, kun hän juonsi katsojat Alone Suomi -Eetun inserttiin. Katso videolta koskettava hetki!

Yleisö murtui TTK:n erikoislähetyksessä – Alone Suomi -Eetu kertoi esikoisensa kuolemasta

Juontaja Vappu Pimiä yritti pitää itsensä kasassa, kun hän kertoi Eetun ja hänen perheensä surullisesta kohtalosta. Eetu ja hänen naisystävänsä menettivät esikoislapsensa vain tämän ollessa kuukauden ikäinen. Katso yllä olevalta videolta koskettava hetki, kun Pimiä murtuu suorassa lähetyksessä.