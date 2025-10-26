Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä nähtiin suuria tunteita.
Tanssii Tähtien Kanssa -sarjassa nähtiin 26. lokakuuta perinteinen Roosa nauha -erikoisjakso.
MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kilpailijoita ja tähtiä suoran lähetyksen päätyttyä. TTK:n erikoisjakson aikana kerättiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa syöpätutkimukselle.
Illan aikana nähtiin myös tähtiparien tanssien lisäksi musiikkiesityksiä sekä tarinoita syövästä, jotka herättivät yleisössä tunteita. Erityisesti Alone Suomi -sarjasta tutun Eetun tarina esikoisensa menehtymisestä herkisti monet.
Juontaja Vappu Pimiänkään silmäkulmat eivät pysyneet kuivina.