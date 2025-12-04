Vantaalle rakennetaan 200 miljoonaa euroa maksava tapahtuma-areena, kertoo Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Vantaan Kivistöön kaavailtu jättimäinen viihdekeskus Arena 3.3 rakennetaan. HS:n mukaan hallin rahoitus on järjestynyt ja Vantaan kaupunginhallitus on saanut siitä selvityksen tämän viikon maanantaina.

Viihdekeskus on kooltaan 43 400 neliötä ja siellä on tarkoitus järjestää tapahtumia, messuja ja konsertteja maksimissaan noin 21 000 ihmisen yleisölle. Tapahtuma-areenan yhteyteen on suunnitteilla 13 000 neliömetrin hotelli.

Hankkeen kustannusarvio on 200 miljoonaa euroa.