Vikinglotosta on saatu Suomeen ja Vantaalle puolen miljoonan euron potti.
Vikinglotossa ei löytynyt keskiviikkona täysosumia, mutta Suomeen osui yksi 6+0-tulos, Veikkaus kertoo tiedottessaan.
Vantaalla Ruskeasannan St1-asemalla rivinsä pelannut asiakas voitti 506 661 euroa.
Suomessa oli pelattu myös kaksi kappaletta 5+1-rivejä, joilla voitti 22 924 euroa.
Voitot osuivat nurmeslaiselle nettipelaajalle sekä naantalilaisen nettipelaajan laatimaan porukkapeliin.
Vikingloton kierroksen 49/2025 oikea rivi on 16, 17, 21, 23, 24 ja 31. Vikingnumero on 1 ja plusnumeroksi arvottiin 15.
Ensi viikolla potissa on noin 15 miljoonaa euroa.