Kaupin 17-vuotias teinipuukottaja googlasi murhamiehiä ja puhui "tappamisajatuksista" – näin hän selitti tekoaan

Hengästyttävä lista

– Mut sitten kun se tuli se mies (uhri), niin sit se niinkun taas tuli. Nyt mä en ymmärrä miks se on murhayritys, jos mulla on kuitenkin menny pois se ajatus. Et mä en oo koko aikaa ollu tekemässä sit, nuorukainen sanoi kuulusteluissa.