Iäkästä lääkärimiestä syytetään kahden vainajan säilyttämisestä pakastimessa yli 30 vuotta. MTV Uutisten tietojen mukaan ruumiit ovat miehen vanhempien.

Mies on toiminut lääkärinä muun muassa Ahvenanmaalla pitäen yksityisvastaanottoa. Miehen oikeuksia toimia lääkärinä on kuitenkin rajoitettu.

Vuonna 2003 viranomaiset kielsivät miestä määräämästä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja anabolisia steroideja. Mies oli määrännyt huomattavia määriä riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä lepsusti, huomioimatta riittävästi esimerkiksi potilaiden riippuvuustaustaa. Hän oli myös määrännyt eräälle henkilölle steroideja ilman lääketieteellistä perustetta.

Lisäksi mies oli laiminlyönyt asianmukaisten kirjausten ja merkintöjen tekemisen potilasasiakirjoihin. Miehen toimintaan lääkärinä oli sittemmin puututtu muillakin tavoin esimerkiksi tämän epäasiallisen toiminnan vuoksi.

Vuonna 2013 mies sai uusia rajoituksia, eikä hän saanut enää harjoittaa lääkärin ammattia muuten kuin julkisessa terveydenhuollossa lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Syynä olivat yhä jatkuneet puutteet potilasasiakirjojen merkinnöissä.

Viranomaisten mukaan miehen tekemiä lääkemääräyksiä tai hänen potilaidensa hoitamista ei potilasasiakirjojen puutteen takia pystytty arvioimaan. Viranomaiset havaitsivat lisäksi puutteita muun muassa lääkärin lääkkeiden säilytyksessä. Lisäksi hän oli määrännyt epätavallisella tavalla lääkkeitä, joihin liittyy väärinkäytön riski.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Pakastimesta löydetyllä avioparilla on hautakivi Turussa, vaikka vainajia ei ole haudattu.

Sotkeentui veljensä kummalliseen avioliittoon

Vuonna 2015 mies sai tuomion luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta. Tapaus kytkeytyi hänen veljensä avioliittoon ja yhteiseloon muuan leskirouvan kanssa, josta veljelle myöhemmin annettiin tuomio. Veli oli tuolloin 58-vuotias, leskirouva taas 79 vuotta.

Lääkärimies oli mennyt kirjoittamaan marraskuussa 2015 asiakirjan, jonka otsikko oli ”Lääkärintodistus matkaa varten”, jossa hän otti kantaa erään hoivakodissa olleen naisen terveydentilaan. Iäkäs nainen oli lääkärimiehen veljen vaimo.

Lääkärimies oli allekirjoittanut asian ”kunnian ja omantunnon kautta” ja todistuksessa olleessa leimassa häneen viitattiin terveyskeskuslääkärinä. Hänellä ei lääkärioikeuksiensa rajoittamisen vuoksi ollut kuitenkaan valtuuksia kirjoittaa tällaista todistusta eikä hän ollut julkisen terveydenhuollon toimintayksikön palveluksessa.

Mies kiisti rikoksen. Hän kertoi kirjoittaneensa asiakirjan lähiomaisen ominaisuudessa ja asiakirjan liittyvän siihen, että hän oli suostunut naisen matkaseuraksi Ahvenanmaalle tämän syntymäpäivää varten.

Lääkärimies kuitenkin tuomittiin sakkoihin toimistaan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi sittemmin lääkärimiehen veljen vaimoonsa kohdistuneesta törkeästä petoksesta. Miehen kerrottiin käyttäneen hyväkseen muistisairaan naisen heikentynyttä terveydentilaa. Veli oli mennyt naisen kanssa naimisiin ja hyödyntänyt tämän varallisuutta eri tavoin. Oikeus luonnehti toimintaa häikäilemättömäksi. Leskirouva kuoli vuonna 2022.

Lääkäri kytkeytyy näihin tapahtumiin myös sitä kautta, että hänen veljensä eräässä vaiheessa vaatinut oikeudessa, että lääkäriveli määrättäisiin hänen vaimonsa edunvalvojaksi oikeustoimissa esimerkiksi taloudellisissa kysymyksissä. Veli perusteli vaatimustaan sillä, että lääkärismies voisi matkustaa hänen vaimonsa kanssa. Vaatimusta ei hyväksytty.

Pakastinkiinteistöstä löytyi laiton ase

Talo, jonka ulkorakennuksessa ruumiit olivat pakastimissa, on ennenkin ollut tutkinnassa rikosasioissa.

Vuonna 2015 rakennuksesta löytyi Mauser-pistooli, jonka johdosta nyt syytteessä oleva mies veljineen joutui syytteeseen ampuma-aserikoksesta. Syytteet kuitenkin hylättiin.

Ase oli löytynyt kiinteistöstä, joka miesten kertomuksen mukaan oli ollut tyhjillään heidän vanhempiensa kuoltua. Kyseessä ovat nyt pakkasesta löytyneet mies ja nainen. Miehet kertoivat, että he olivat käyttäneet vanhemmiltaan perimäänsä asuntoa vain yöpaikkana Turussa ollessaan.

Miesten kertomuksen mukaan he eivät olleet käyneet läpi kaikkia siellä olleita tavaroita. Veljistä vanhempi, joka nyt on syytteessä hautarauhan rikkomisesta, kertoi että hän ei ole koskaan nähnytkään asetta. Hän kuitenkin kertoi, että oli kuullut aseesta tarinoita ja uskoi tietävänsä, miten ase oli heidän vanhempiensa asuntoon päätynyt.

Miehen velikin kertoi, ettei tiennyt aseesta ennen kuin luki siitä lehdestä.

Oikeus katsoi, että veljeksillä ei ollut tietoa aseen olemassaolosta ja säilyttämisestä kiinteistössä, joten syyte hylättiin.