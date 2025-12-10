Tammi–marraskuun aikana hukkuneita on jo 91.
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) ennakkotietojen mukaan marraskuussa hukkui kuusi ihmistä.
Hukkumisista kaksi tapahtui jäihin vajoamisen seurauksena. Neljässä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä.
Suomessa hukkuu vuosittain keskimäärin 16 ihmistä jäihin vajoamisen seurauksena, SUH kertoo. Joka kolmas jäihin vajoaminen liittyy ajoneuvoon.
Tammi–marraskuussa hukkuneiden kokonaismäärä on nyt 91. Lokakuussa hukkuneita oli neljä.
Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain noin 100–150 ihmistä, joista noin puolet yleensä kesäkuukausien aikana.
SUH kerää ennakkotilastot hukkuneista mediasta ja avoimista viranomaislähteistä.