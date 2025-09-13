MTV Uutiset listasi kolme ruumiiden pakastamistapaukseen liittyvää avointa kysymystä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee ensi keväänä torstaina julkisuuteen tullutta tapausta, jossa iäkäs mies oli säilyttänyt kahta ruumista pakastimissa Turussa jo 30 vuotta.

Vainajat olivat vuosina 1994 ja 1995 kuollut aviopari, hautarauhan rikkomisesta syytetyn 80-vuotiaan miehen vanhemmat. Kumpikin kuoli luonnollisesti iäkkäänä sairaalassa, toinen Turussa ja toinen Ahvenanmaalla.

Hautarauhan rikkomisesta edelleen epäillyllä miehellä on värikäs tausta. Pienehkössä ahvenanmaalaiskunnassa kirjoilla oleva 80-vuotias mies on lääkäri, mutta hänen oikeuksiaan toimia lääkärinä on rajoitettu. Hän on myös ollut aiemmin oikeudessa luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta ja ampuma-aserikoksesta.

Mies on julkisten tietojen mukaan toiminut myös toimitusjohtajana yrityksessä, jonka toimialaksi on ilmoitettu hautaustoimistojen palvelut. Yritys on perustettu vuonna 2021. Miehellä on ollut myös sähkökauppaa harjoittava yritys. Miehellä vaikuttaa olleen yritystoimintaa niin Ahvenanmaalla kuin Turussakin.

Juttu on jo edennyt syyttäjälle. Hautarauhan rikkominen vanhenee kahdessa vuodessa, mutta tässä tapauksessa on katsottu, että rikos on yhä jatkunut.

Miten tapaus pysyi piilossa?

Siihen, miten ruumiit on saatu haltuun, ei liity mitään rikosta.

Ensimmäiselle vainajalle tehtiin lääketieteellinen ruumiinavaus, jonka jälkeen vainaja on luovutettu omaiselle, jonka jälkeen omainen on kuljettanut ruumiin pakettiautolla Turkuun.

Toisen vainajan omainen haki Maarianhaminasta sairaalasta niin ikään pakettiautolla.

– Vainajat on luovutettu omaisille, mutta ne onkin sitten kuljetettu pois eikä heitä ole haudattu, tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Lasse Höysti Lounais-Suomen poliisista kertoo.

On hyvä kysymys, miten vainajien päätyminen pakastimeen jäi huomaamatta. Ainakin toiselle vainajista oli pidetty jopa isot hautajaiset, mutta ruumista ei vain ollut haudattu. Turussa sijaitsevalta hautausmaalta löytyvässä hautakivessä on vanhempien nimet, vaikka heitä ei ole tosiasiassa haudattu.

– Hautajaisissa ei ole niin sanotusti ollut kaikki paikalla. En tiedä, miten ne on käytännössä järjestetty, eli onko siellä ollut tyhjä arkku kuitenkin, Höysti sanoo.

Tutkinnan aikana jutussa oli kaksi epäiltyä: hautarauhan rikkomisesta yhä epäilty mies ja hänen nuorempi veljensä.

Kumpaakin miestä epäiltiin tutkinnan aikana hautarauhan rikkomisesta. Vainajat löytyivät Turussa sijaitsevan omakotitalon pihalla olleesta ulkovarastosta kahdesta arkkupakastimesta. Kiinteistön omistaa nuorempi veljeksistä, mutta häntä ei enää epäillä mistään rikoksesta. Syyteharkinnan aikana syyttäjä teki hänestä syyttämättäjättämispäätöksen.

Miksi mies laittoi vanhempansa pakastimeen?

Miksi mies säilytti vanhempiensa ruumiita arkkupakastimissa peräti 30 vuoden ajan?

Poliisin mukaan omaisilla on ollut ajatus vainajien hautaamisesta, mutta tutkinnan aikana on myös tullut esiin erilaisia versioita siitä, miten he olivat ajatelleet ruumiita säilyttää.

– Tähän ei ole muuta selitystä kuin valtavirrasta poikkeava ajatus. Muutoin en osaa asiaa kuvailla, tutkinnanjohtaja Lasse Höysti sanoo.

Tapausta käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ensi vuonna. Tuolloin saattaa olla, että epäilty kertoo oikeussalissa tarkemmin siitä, mikä hänen ajatuksensa vainajien säilyttämisestä on ollut.

Helsingin Sanomille mies sanoi toimineensa vanhempiensa tahdon mukaisesti.

Miten rikos paljastui?

Poliisi pääsi tapauksen jäljelle ilmoituksen perusteella vuonna 2024. Vanhempansa pakastaneen miehen läheiset olivat saaneet vihiä asiasta ja ilmoittaneet epäilyksistään poliisille. Poliisi ei ole kuitenkaan täsmentänyt sitä, miten läheiset saivat tietää asiasta.

Vainajia oli säilytetty isoissa, valkoisissa arkkupakastimissa turkulaisella omakotitaloalueella sijaitsevan talon piharakennuksessa. Toinen pakastimista oli päällä, mutta toinen oli vuosien saatossa mennyt rikki eikä se ollut enää käynnissä, kun ruumiit löydettiin.

Ensimmäinen vainajista kuoli sairaalassa Turussa luonnollisen kuoleman vuonna 1994. Toinen kuoli Ahvenanmaalla Maarianhaminassa sairaalassa vuonna 1995.

