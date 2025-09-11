Turusta löytyi vuosi sitten kesällä kahdesta pakastimesta kahden ihmisen ruumiit. Tapauksesta uutisoi ensin ahvenanmaalainen Nya Åland-lehti.

Ruumiit ovat olleet pakastimissa jo 30 vuotta. Toinen vainaja on nainen ja toinen on mies. He olivat keskenään aviopari. Ensimmäinen heistä kuoli sairaalassa Turussa luonnollisen kuoleman vuonna 1994. Toinen kuoli Ahvenanmaalla Maarianhaminassa sairaalassa vuonna 1995. Hänenkin kuolemansa oli luonnollinen.

– Ensimmäiselle vainajalle tehtiin lääketieteellinen ruumiinavaus, jonka jälkeen vainaja on luovutettu omaiselle. Omainen on kuljettanut ruumiin pakettiautolla Turkuun. Toisen vainajan omainen haki Maarianhaminasta sairaalasta niin ikään pakettiautolla. Siihen, miten ruumiit on saatu haltuun, ei liity mitään rikosta. Vainajat on luovutettu omaisille, mutta ne onkin sitten kuljetettu pois eikä heitä ole haudattu, tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Lasse Höysti Lounais-Suomen poliisista kertoo.

Poliisi sai tiedon ruumiista hätäkeskuksen kautta. Ilmoituksen mukaan Turussa sijaitsevan omakotitalon ulkovarastossa on kaksi arkkupakastinta, joissa säilytetään kahta ruumista.

Poliisi teki kotietsinnän kiinteistölle ja löysi ruumiit.

Kuollut aviopari oli iäkäs. Toisen vainajan kotikunta oli kuolinhetkellä Ahvenanmaa, missä hän kuoli sairaalassa Maarianhaminassa. Molemmat vainajat olivat kuitenkin asuneet Turun seudulla aiemmin.

Omaista epäillään rikoksesta

Poliisin mukaan tutkinnan aikana jutussa oli kaksi epäiltyä. He ovat kumpikin iäkkäitä miehiä ja vainajat ovat heidän omaisiaan. Poliisi ei kuitenkaan kerro miesten tarkempaa sukulaisuussuhdetta vainajiin.

Ensimmäinen epäilty omistaa omakotitalon ja varaston, josta ruumiit löytyivät.

Kumpaakin miestä epäiltiin tutkinnan aikana hautarauhan rikkomisesta. Kiinteistön omistajaa ei kuitenkaan enää epäillä mistään. Syyteharkinnan aikana syyttäjä teki hänestä syyttämättäjättämispäätöksen.

Jutussa epäillään kuitenkin edelleen yhtä, iäkästä miestä hautarauhan rikkomisesta. Juttu on jo edennyt syyttäjälle. Hautarauhan rikkominen vanhenee kahdessa vuodessa, mutta tässä tapauksessa on katsottu, että rikos on yhä jatkunut.

– Ruumiille ei ollut tehty mitään, eli tähän ei liity mitään pahansuopaisuutta. Heillä on ihan vilpittömässä mielessä ollut valtavirrasta poikkeavaa ajatusta. Heillä on ehkä ollut ajatus, mitä vainajille tehdään, mutta se toteutus ei ole koskaan toteutunut, Höysti muotoilee.

"Valtavirrasta poikkeava ajatus"

Poliisin mukaan omaisilla on ollut ajatus vainajien hautaamisesta, mutta tutkinnan aikana on myös tullut esiin erilaisia versioita siitä, miten he olivat ajatelleet ruumiita säilyttää.

– Tähän ei ole muuta selitystä kuin valtavirrasta poikkeava ajatus. Muutoin en osaa asiaa kuvailla, tutkinnanjohtaja sanoo.

Vainajia oli säilytetty 30 vuotta isoissa, valkoisissa arkkupakastimissa. Toinen pakastimista oli päällä, mutta toinen oli vuosien saatossa mennyt rikki eikä se ollut enää käynnissä, kun ruumiit löydettiin.

Ruumiit on nyt tarkoitus haudata asianmukaisesti. Vainajien kotikaupungeissa Turussa ja Maarianhaminassa hoidetaan poliisin mukaan ruumiiden hautaaminen.