Turussa ruumiiden pakastamisesta epäilty mies on iäkäs lääkäri.

Sukulaistensa ruumiiden pakastamisesta epäillyllä miehellä on värikäs tausta. Pienehkössä ahvenanmaalaiskunnassa kirjoilla oleva 80-vuotias mies on lääkäri, mutta hänen oikeuksiaan toimia lääkärinä on rajoitettu. Hän on myös ollut aiemmin oikeudessa luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta ja ampuma-aserikoksesta.

Mies on julkisten tietojen mukaan toiminut myös toimitusjohtajana yrityksessä, jonka toimialaksi on ilmoitettu hautaustoimistojen palvelut. Hänellä on ollut myös sähkökauppaa harjoittava yritys. Hänellä vaikuttaa olleen toimintaa niin Ahvenanmaalla kuin Turussakin.

Miehen epäillään syyllistyneen kahteen hautarauhan rikkomiseen, joista kumpikin on alkanut vuonna 1995, mutta eriaikaisesti. Pakastimesta 30 vuoden jälkeen löytyneet vainajat ovat aviopari. Kumpikin kuoli luonnollisesti iäkkäänä. Syytetty ikämies on heidän omaisensa. Iltalehden mukaan pakastimessa oli miehen vanhemmat.

Ruumislöytö tehtiin vuosi sitten

Ruumiit löytyivät Turusta vuosi sitten kesällä kahdesta pakastimesta. Ensimmäinen heistä kuoli sairaalassa Turussa luonnollisen kuoleman vuonna 1994. Toinen kuoli Ahvenanmaalla Maarianhaminassa sairaalassa vuonna 1995.

Vainajia oli säilytetty 30 vuotta isoissa, valkoisissa arkkupakastimissa. Toinen pakastimista oli päällä, mutta toinen oli vuosien saatossa mennyt rikki eikä se ollut enää käynnissä, kun ruumiit löydettiin.

– Ensimmäiselle vainajalle tehtiin lääketieteellinen ruumiinavaus, jonka jälkeen vainaja on luovutettu omaiselle. Omainen on kuljettanut ruumiin pakettiautolla Turkuun. Toisen vainajan omainen haki Maarianhaminasta sairaalasta niin ikään pakettiautolla. Siihen, miten ruumiit on saatu haltuun, ei liity mitään rikosta. Vainajat on luovutettu omaisille, mutta ne onkin sitten kuljetettu pois eikä heitä ole haudattu, tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Lasse Höysti Lounais-Suomen poliisista kertoo.

Poliisi sai tiedon ruumiista hätäkeskuksen kautta. Ilmoituksen mukaan Turussa sijaitsevan omakotitalon ulkovarastossa on kaksi arkkupakastinta, joissa säilytetään kahta ruumista.

Miehen ammattitaustasta kertoi aiemmin Iltalehti.