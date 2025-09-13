Vanhempiensa hautarauhan rikkomisesta epäillyn lääkärimiehen ex-vaimo on kommentoinut erikoista tapausta medialle.

Hautarauhan rikkomisesta epäillyn lääkärimiehen entinen puoliso on kommentoinut Salon Seudun Sanomille hämmentävää tapausta. Miehen epäillään pakastaneen vanhempiensa ruumiita yli 30 vuoden ajan kiinteistössä Turussa.

Nainen kertoo tunteneensa ex-miehensä vanhemmat 1980-luvulla. Hän kuvailee pojan ja vanhempien suhdetta epätavalliseksi.

Hän kertoo vanhempien suhtautuneen molempiin poikiinsa ylisuojelevasti, ja tapelleensa usein appivanhempiensa kanssa.

Myös miehen toinen ex-vaimo on lehden mukaan kuvaillut perheen dynamiikkaa oudoksi omaelämäkerrassaan.

Mies kertoi Helsingin Sanomille ja Ylelle säilyttäneensä vanhempiensa ruumiit heidän omasta toiveestaan.

Hän ei kuitenkaan suostunut avaamaan tarkemmin, miksi vanhemmat olisivat tällaisen toiveen esittäneet tai mitä ruumiille oli tarkoitus tehdä. Hän on kuitenkin viitannut samassa yhteydessä uskonnonvapauteen.

MTV Uutiset yritti tavoitella hautarauhan rikkomisesta epäiltyä miestä tuloksetta.

Ex-vaimoa epäilty Neuvostoliiton vakoojaksi

Salon Seudun Sanomat kuvailee lääkärin ex-vaimoa "seurapiirikaunottareksi".

Venäläissyntyistä naista myös epäiltiin aikanaan Neuvostoliiton turvallisuuspoliisi KGB:n vakoojaksi.

Suojelupoliisin entinen päällikkö Seppo Tiitinen nimesi hänet vuonna 2018 julkaistuissa muistelmissaan henkilöksi, joka "tuntui liehuvan epäilyttävästi Suomen politiikan eliittipiireissä".

Lääkäri ja ex-vaimo kävivät läpi vuosia kestäneen huoltajuuskiistan, josta nainen on kertonut myös julkisuudessa.

Hänen mukaansa vakoojaepäilyt liittyivät nimenomaan kyseiseen kiistaan, joka ajoi hänet yhteistyöhön KGB:n kanssa.

Tunnettu yrittäjä

Aviopari oli ilmeisen tunnettu asuinseudullaan Ahvenanmaalla.

Mies on toiminut lääkärinä muun muassa Ahvenanmaalla pitäen yksityisvastaanottoa. Hänen oikeuksiaan toimia lääkärinä kuitenkin rajoitettiin erilaisten epäselvyyksien ja väärinkäytösten vuoksi.

Muun muassa vuonna 2015 hän sai tuomion luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta. Tuomio liittyi hänen veljeensä, joka tuomittiin törkeästä petoksesta muistisairasta vaimoaan kohtaan.

Lääkäri oli väärentänyt asiakirjoja, jotka liittyivät hänen veljensä vaimoon.

MTV Uutiset kertoi ammattiin liittyvistä taustoista tarkemmin perjantaina.

Mies on pyrkinyt myös politiikkaan. Hän oli ehdolla Maarianhaminan kunnanvaltuustoon vuonna 2011. Tuolloin paikallismedia uutisoi yllättävästä äänivyörystä, vaikkakaan se ei riittänyt valtuustopaikkaan.

Talosta löytyi pistooli

MTV Uutisten selvityksessä myös paljastui aiemmin, että kiinteistö, josta ruumiit löytyivät, on ollut aiemmin rikostutkinnan kohteena.

Vuonna 2015 rakennuksesta löytyi Mauser-pistooli, jonka takia nyt syytteessä oleva mies veljineen joutui syytteeseen ampuma-aserikoksesta. Syytteet kuitenkin hylättiin.

Veljesten vanhemmat kuolivat vuosina 1994 ja 1995. Ruumiit ovat tiettävästi olleet arkkupakastimessa turkulaisessa omakotitalossa siitä lähtien.

Vanhemmat kuolivat poliisin mukaan luonnollisista syistä.

Lääkärimiestä epäillään nyt hautarauhan rikkomisesta, josta voi saada tuomiksi sakkoja tai enintään vuoden vankeusrangaistuksen.