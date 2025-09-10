Valtteri Palin arvioi tähtioppilaansa Tinzen tanssitaustan haasteita: "Täytyy nyt opetella pois siitä"

Tinze pohtii Tanssii Tähtien Kanssa -starttijaksossa tanssitaustansa vaikutusta kymppitanssien harjoituksiin.

Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantokausi lähti liikkeelle suorien lähetyksien myötä 7. syyskuuta.

Yksi kauden tähtioppilaista on Tia-Maria "Tinze" Sokka. Hänen tähtiopettajanaan kaudella toimii Valtteri Palin.

Tinze on ammatiltaan tanssija ja hänen lajinsa on twerkkaus. TTK:n esittelyjaksossa Tinze kertoi, että ohjelmaan osallistuminen on ollut yksi hänen suurista unelmistaan lapsesta saakka.

Vaikka Tinze on ammattitanssija, kertoo hän, että kymppitanssit ovat hänelle lajina vieras. Tinzen mukaan hän jännittää sitä, kuinka suhtautuu harjoituksiin ja itseensä: odottaako hän osaavansa kaiken samantien vai osaako hän olla armollinen, sillä hän lähtee kertomansa mukaan aivan alusta.

– Toki jännittää myöskin se, että osaako muut ajatella sitä sillä lailla, vai ajatteleeko kaikki muut, että minun pitäisi jo osata jotain.

– Tai toisaalta, vaikka osaankin jonkun asian, niin ajatellaanko se niin, että "tottakai sinä nyt osasit", vai pystytäänkö se näkemään sellaisena oppimiskaarena, mikä se todellakin tulee olemaan.

Tinze kertoo olevansa hyvin mielissään hänelle nimetystä tähtiopettajasta Palinista.

Tähtiopettaja pohtii myös sitä, onko Tinzen tanssitaustasta erityistä etua TTK-harjoituksissa.

– Se on niin erilainen: se liikekieli on ihan eri ja tavallaan nyt Tinzen täytyy nyt opetella pois siitä, Palin arvioi.

Palin kertoo Tinzen myös luvanneen pitää opettajalleen muutaman twerkkaustunnin syksyn aikana.

– Saattaa olla, että syksyllä minunkin pyllyni hyllyy, Palin summaa.