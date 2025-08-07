Tässä ovat Tanssii Tähtien Kanssa -kisaajat – mukana miespari, Marko "Mörkö" Anttila sekä Tinze

Tanssii Tähtien Kanssa tulee jälleen ja uudet tähtiparit julkistettiin.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 18. tuotantokauden tähtiparit on julkistettu. TTK-kauden juontavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä sekä Ernest Lawson, ja tuomarikolmikossa vaikuttavat tänäkin syksynä Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen.

Tanssikaudella nähdään yhteensä 11 tanssinopettajaa: Anssi Heikkilä, Sami Helenius, Marko Keränen, Matti Puro, Valtteri Palin, Kia Lehmuskoski, Liisa Setälä ja Kastanja Rauhala sekä tauon jälkeen ohjelmaan palaavat Jurijs Trosenko, Katri Riihilahti ja Mikko Ahti.

Tulevalla kaudella tähtioppilaina nähdään Mira Luoti, Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Sara Siipola, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen,

Lue tanssiparien esittelyt:

MIRA LUOTI JA ANSSI HEIKKILÄ

Mira Luoti nähdään TTK-kaudella.MTV

Mira Luoti, 47, on suomalaisille tuttu ennen kaikkea artistina, mutta moni on saattanut bongata Miran myös teatterilavoilta, joilla hän on nuoresta asti esiintynyt.

Sooloartistina sekä PMMP:n toisena keulahahmona tunnettu Mira on persoonallinen tyyppi, joka ei taatusti jää keneltäkään huomaamatta. Hänellä on takanaan vuosikymmenten ura täynnä hittejä, konsertteja ja yleisön suosiota jopa loppuunmyytyjen Stadion-konserttien verran, mutta nyt edessä on aivan toisenlainen esiintymisympäristö: TTK-tanssiparketti!

Hetkessä elävälle Miralle tanssi on luonnollinen osa elämää. Kilpatanssilajit ovat Miralle toistaiseksi tuntemattomia, mutta asenne on avoin ja into korkealla.

– Kun kuulen musiikkia, mun keho alkaa automaattisesti tuottaa jotain liikettä. Paras tanssi on sellainen, joka lähtee syvältä itsestä ja on semmoista aika eläimellistä. TTK on ollut sen alusta asti mun elämässä mukana. Se on niin positiivinen ohjelma! Mira toteaa.

Oppiminen ei ole Miralle automaattista vaan työtä vaativaa. Mutta se ei Miraa haittaa, sillä hän tunnustaa olevansa todella kova treenaamaan. Treenaamisesta pitää myös Miran tähtiopettaja Anssi Heikkilä, joka teki Miraan vaikutuksen heti ensi kohtaamisella.

– Se, että Anssi olikin hieman ujo teki hänestä helposti lähestyttävän. Meillä lähti heti tosi nopeasti jutut liikkeelle – vähän kuin oltaisiin tunnettu jo.

JOHANNES HOLOPAINEN JA KATRI RIIHILAHTI

Johannes Holopainen nähdään TTK-kaudella.Matti Matikainen

Näyttelijä Johannes Holopainen, 37, suhtautuu rooleihinsa kuin tutkimusmatkoihin. Taiteilija on tullut tunnetuksi niin teatterin lavalta kuin valkokankaalta, esiintyen muun muassa elokuvissa Tuntematon sotilas ja Hevi reissu sekä tv-sarjassa Kaikki synnit.

Tanssii Tähtien Kanssa on Johannekselle moniulotteisesti merkityksellinen uusi kokemus. Hän astuu tanssilattialle omana itsenään ja haluaa tanssia siellä kuin kotonaan – samalla antaen elämän näyttäytyä ja tunteiden tuntua.

– Pääsen varmasti oppimaan paljon uutta itsestäni tanssin kautta. Olen sykkeen nostatuksesta innoissani, Johannes kertoo.

Tanssimisen lisäksi Johannes toivoo pääsevänsä tutustumaan muihin tanssipareihin ja varsinkin vanhempainvapaalta TTK:hon palaavaan tähtiopettajaansa Katri Riihilahteen.

– Katrin kanssa voimme virrata kuin aalto – liikkuen parina tasapainossa ja vahvistua tunteiden vaikutuksessa luoden sisäistä maailmaa yhdessä konkretiaksi; saattaa näkyväksi jaettu voima, joka syntyy yhteydessä. Katri on todella läsnä ja se tuntuu hyvältä. Uskon, että olemme aivan match made in heaven! Johannes tunnelmoi.

KRISTIINA MÄKELÄ JA SAMI HELENIUS

Kristiina Mäkelä nähdään TTK-kaudella.Tomi Natri /All Over Press

Entinen huippu-urheilija Kristiina Mäkelä, 32, lähtee Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailuun uudessa elämänvaiheessa. Suurimman osan elämästään kolmiloikan parissa viettänyt ja nyt menestyksekkään uransa päättänyt Kristiina on tarttunut elämään kaksin käsin, ja tanssi on viime aikojen tuore rakkaus.

– Olen ihan vasta äskettäin rakastunut tanssimiseen. Löysin lavatanssit ja lavatanssikurssin ja se on ollut hurjan hauskaa. Tätä ennen en ole koskaan tanssinut, jos nyt pientä jammailua ei lasketa, Kristiina kertoo.

Kristiina luottaa kehoonsa ja siihen, että on nopea oppimaan, mutta hän pohtii myös mahdollisia eteen tulevia haasteita.

– Ne asiat, joita tulemme tanssisalissa tekemään eivät todellakaan ole mulle tuttuja. Aika paljon haasteita tulee varmaan olemaan siinä, että saan nämä pitkät kädet ja jalat toimimaan oikein" 185-senttinen Kristiina naurahtaa.

Tähtiopettajakseen Kristiina sai TTK-konkari Sami Heleniuksen, joka teki heti ensitapaamisella vaikutuksen.

– Sami vaikuttaa äärettömän ammattitaitoiselta ja varmasti mulle tosi hyvin sopivalta parilta. Hän on kannustava ja iloinen. Minulla on tapana olla aina miljoona kysymystä, ja jo ensitapaamisella Sami osasi vastata kaikkeen ja vielä enemmän.

ERIC ”LAKKO” SAVOLAINEN JA KASTANJA RAUHALA

Eric ”Lakko” Savolainen nähdään TTK-kaudella.

Tubettaja, sisällöntuottaja ja someilmiö Eric ”Lakko” Savolainen, 32, on tottunut esiintymään ja viihdyttämään yleisöä, mutta Tanssii Tähtien Kanssa -parketti vie hänet täysin uudenlaisen haasteen äärelle. Tanssi ei ole Lakolle täysin vierasta, mutta kokemusta on karttunut lähinnä epämuodollisista yhteyksistä.

– Rakastan musiikkia, rytmejä sekä heilumista sen tahtiin. Tanssi on itselleni ehdottomasti hauskuuden muoto, lähes miljoona Youtube-tilaajaa omaava Eric kertoo.

TTK:n tarjoama mahdollisuus uuden oppimiseen ja itsensä haastamiseen vetosi Lakkoon heti.

– Tämä on huikea mahdollisuus päästä oppimaan useita eri tanssilajeja lyhyessä ajassa ammattilaisen opetuksessa. Viime aikoina olen taas janonnut uusia kokemuksia ja itsensä haastamista. Mikäs sen parempi paikka tehdä sitä, kuin koko Suomen edessä.

Parikseen Eric saa viime vuonna TTK:ssa ensimmäisen kerran ihastuttaneen ja vakuuttaneen tähtiopettaja Kastanja Rauhalan. Eric kokee olevansa hyvissä käsissä.

– Olen todella tyytyväinen ja fiiliksissä tanssinopettajastani! Hän vaikuttaa tehtävään omistautuvalta, on luovasti ideoiva, ja hänellä on todennäköisesti samanlainen kilpailuvietti kuin minulla. Uskon, että meillä on tanssiparina tarjottavana tietynlaista leikittelevää särmää tanssilavalle.

MINNA KUUKKA JA MIKKO AHTI

Minna Kuukka nähdään TTK-kaudella.

Minna Kuukka, 54, on pitkän linjan radiojuontaja ja kirjoittaja, joka tunnetaan erityisesti Radio Novan aamushow’sta. Hän on tehnyt ohjelmaa vuosia ja kuvaa työtään intohimoisesti.

TTK:n myötä Minna astuu täysin uuteen maailmaan, sillä tanssiminen ei ole hänelle ennestään tuttua puuhaa. Ohjelma on kuitenkin hyvin tuttu jo vuosien ajalta.

– En ole ikinä ollut mikään semmoinen joraaja, mutta olen katsonut TTK:ta varmaan joka kauden. Muistan jo ensimmäisen TTK:n.

Minna on itsevarma, mutta realistinen omista oppimiskyvyistään.

– Mielestäni olen nopea oppimaan, mutta koskeeko se myös tanssia, niin siitä en osaa sanoa. Pelkään, että mitä jos en vaan opi. Onko mahdollista, että vaikka on taitava pitkän linjan opettaja, niin opit ei vaan mene päähän?

Minnan onneksi pitkän kokemuksen TTK:sta omaava tanssiopettaja Mikko Ahti tekee paluun ohjelmaan useamman vuoden tauon jälkeen. Minna muistaa Mikon hyvin ohjelman aiemmilta kausilta.

– Ensitutustumisen perusteella Mikko vaikuttaa ihanan rohkaisevalta ja lämpimältä. Mulle tuli hänen tapaamisestaan semmoinen fiilis, että no vitsi, ruvetaan tekee! Muistan myös, että radiokollegani Aki Linnanahde kertoi, että Mikko on tosi mahtava tyyppi.

MARKO ”MÖRKÖ” ANTTILA JA KIA LEHMUSKOSKI

Marko "Mörkö" Anttila nähdään TTK-kaudella.Vesa Pöppönen / AOP

Olympiakultamitalisti, jääkiekon kaksinkertainen MM-kultasankari ja Leijonien entinen kapteeni Marko "Mörkö" Anttila, 40, on tottunut luistelemaan maailman suurimmilla lätkäareenoilla, mutta tulevana syksynä hän vaihtaa kaukalon tanssiparkettiin. Anttilan nimi muistetaan erityisesti keväältä 2019, jolloin hän johdatti Suomen maajoukkueen MM-kultaan unohtumattomilla suorituksillaan toimien kapteenina Leijonien ikonisen voiton aikana. Uudelleen Anttila oli voittamassa MM-kultaa vuonna 2022, ja myös olympiakultaa Pekingissä samana vuonna.

Jääkiekkouransa tänä vuonna paketoinut Marko ei peittele jännitystään, kun hän pohtii Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan osallistumista.

– TTK:hon osallistuminen herättää kaikenlaisia tunteita ja ajatuksia innostuksesta kauhuun – ja kaikkea siltä väliltä.

Rauhallisena ja vakaana joukkuepelaajana tunnetun Markon tanssitausta ei ole laaja, mutta jonkinlainen yhteys tanssiin löytyy rakkaan perheen kautta.

– Suhteeni tanssiin on omalta osaltani Vanhojen tanssit ja häävalssi. Vaimon ja tyttären kautta olen päässyt tutustumaan enemmän tanssin maailmaan.

Suomen A-maajoukkueen kaikkien aikojen pisimpänä pelaajana ja myös TTK:n historian pisimpänä tähtioppilaana 203-senttistä Markoa mietityttää oman kehon hallinta ja rytmissä pysyminen.

– Eniten jännittää, osaanko ollenkaan tanssia ja pysynkö rytmissä.

Tähtiopettajana Markon rinnalla nähdään TTK:n pitkäaikainen suosikkitanssija Kia Lehmuskoski. Tanssiparistaan Markolla on ensitapaamisen pohjalta jo hyvin selkeä kuva.

– Ensifiilikset opettajastani on, että hän on rautainen ammattilainen ja huipputyyppi.

SARA SIIPOLA JA JURIJS "JURZA" TROSENKO

Sara Siipola nähdään TTK-kaudella.

Artisti ja biisintekijä Sara Siipola, 28, listaa uransa kohokohdiksi hienon kakkossijan Uuden Musiikin Kilpailussa viime vuonna, sekä tietenkin tulevan osallistumisen Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan.

– UMK vei mun uran ihan uudelle levelille ja nyt pääsin vielä mukaan TTK:hon, nauravainen Sara iloitsee.

Laulaja kertoo, että hänen suhteensa tanssiin on ollut melko etäinen, joskin kokemusta löytyy hieman nuoruusvuosilta.

– Mulla ei oikeastaan ole minkäänlaista suhdetta tanssiin. Jos olisi Facebookissa se parisuhdestatus, niin se olisi joku vaikeasti selitettävissä, Sara nauraa.

Sara on nuorempana harrastanut kilpa-cheerleadingiä ja kertoo ottaneensa joitain tanssitunteja sen tueksi, mutta varsinainen tanssitausta jää siihen – ellei sitten mukaan lasketa baarissa pöydillä tanssimista.

Tähtiopettajakseen Sara sai ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen palaavan Jurijs ”Jurza” Trosenkon.

– Hän on aivan ihana – just sitä mitä opettajalta toivonkin! On lempeyttä, mutta sitten kuitenkin potkii tarvittaessa perseelle. Jurza vaikutti todella ymmärtäväiseltä.

PAULUS ARAJUURI JA LIISA SETÄLÄ

Paulus Arajuuri nähdään TTK-kaudella.Matti Raivio/All Over Press

Jalkapallouransa päättänyt Paulus Arajuuri, 37, kuvailee suhdettaan tanssiin adjektiivilla ohut. Hän kertoo, ettei ehtinyt käydä kunnolla edes vanhojen tanssien harjoituksissa, mutta ala-asteen ajoilta mieleen on jäänyt hauskoja muistoja rivitanssikokeiluista luokanopettajan johdolla.

Paulus tunnetaan arvokisoista Huuhkajien riveissä, ja lisäksi Paulus on pelannut ympäri maailmaa, muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa ja Kyproksella.

Tulevaan TTK-kisaan hän aikoo suhtautua armollisesti.

– Toivon, että osaan olla itselleni armollinen siinä, että en välttämättä ole heti kauhean hyvä tanssimaan.

Isojen areenoiden joukkueurheilijana Paulukselle on tärkeintä päästä kokemaan isoa tunnetta ja yhteisöllisyyttä.

– Odotan kaikista eniten niitä isoja tunteita ja sitä, että tekeminen on yhteisöllistä – sitä mulla on kova ikävä.

TTK:ssa hänen tähtiopettajansa on viime vuonna ohjelmassa debytoinut ammattitanssija Liisa Setälä.

– Uskon, että Liisa on mulle tosi hyvä opettaja. Hän vaikuttaa tosi kivalta ja pehmeän energian tyypiltä. Liisa tietää olevansa tekemisissä herkkiksen kanssa ja osaa työntää mua lempeällä tavalla eteenpäin.

PIPPA LAUKKA JA MARKO KERÄNEN

Pippa Laukka nähdään TTK-kaudella.Tomi Natri /All Over Press

Liikuntalääketieteen erikoislääkäri, kirjailija ja hyvinvointivalmentaja Pippa Laukka, 55, tunnetaan erityisesti Olet mitä syöt -ohjelman asiantuntevana vetäjänä. Hän on uransa aikana toiminut niin urheilulääkärinä, luennoitsijana, kirjailijana kuin naisten jalkapallomaajoukkueen, Helmareiden, lääkärinä.

Pippa on ammattinsa puolesta tottunut olemaan se, joka neuvoo ja tukee, mutta TTK:ssa roolit kääntyvät. Pippa saa tähtiopettajakseen Marko Keräsen, ja se herättää Pipassa luottamusta tulevaan.

– Hyvä, että kyseessä on Markon kaltainen TTK-konkari, joka on tehnyt tätä produktiota ja nähnyt kaikenlaisia opetettavia jo monena kautena.

Pippa myöntää, että innostavan odotuksen lisäksi häntä myös hieman pelottaa.

– Isoin pelkoni tanssimisen suhteen on se, että mitä jos en vaan opi? Keskeneräisyys on mulle tosi vaikea asia, ja varsinkin kilpailutilanteissa en pidä siitä tunteesta.

Pippa on valmis ottamaan TTK-haasteen vastaan, mutta silti mieleen putkahtelee epäilyksiä.

– Mitä jos nolaan itseni? Pippa huudahtaa.

Hänellä on kuitenkin luottavainen olo, sillä monet tutut, jotka ovat osallistuneet ohjelmaan aikaisemmilla kausilla, ovat hehkuttaneet kokemusta.

– Haluan myös näyttää, että näin viisikymppisenä voi heittäytyä johonkin uuteen!

TIA-MARIA “TINZE” SOKKA JA VALTTERI PALIN

Tinze nähdään TTK-kaudella.

Tia-Maria “Tinze” Sokka, 34, on rohkea ja energinen esiintyjä, joka tunnetaan Suomessa twerkkauksen edelläkävijänä. Hän on vienyt lajin huipputasolle ja nostanut sen esiin voimaannuttavana, kehollisena ilmaisumuotona, joka kuuluu kaikille.

Intohimo tanssiin ja luovaan tekemiseen on ollut Tinzen elämässä läsnä lapsuudesta saakka, mutta TTK:ssa hän lähtee pois omalta mukavuusalueeltaan ja pääsee kohtaamaan aivan uudenlaisen ja itselleen täysin tuntemattoman maailman.

– Olen tanssinut koko elämäni, mutta TTK ja kilpatanssi on jotain ihan uutta. Nyt pääsen kokeilemaan aivan erilaista tanssia, erilaista fyysistä ilmaisua, jossa ei voi vain mennä omassa energiassa. Paritanssissa on kuunneltava ja luotettava toiseen ihmiseen. Haluan oppia uutta ja ylittää itseni – ja tehdä sen niin hyvin kuin pystyn.

Tinze on helposti innostuva ihminen ja luonnollisesti hyvin innoissaan ohjelmaan osallistumisesta. Tinze uskoo, että TTK tulee olemaan opettavaisin ja jännittävin projekti, johon hän on lähtenyt mukaan. Tähtiopettajakseen Tinze saa Valtteri Palinin, josta hän puhuu luottavaisesti.

– Valtteri on tosi rauhallinen ja selkeä. Uskon, että hän osaa auttaa mua pysähtymään, hengittämään ja keskittymään oikeisiin asioihin. Menen niin helposti sata lasissa – Valtteri tuo siihen tosi hyvää vastapainoa. Ja jos se blackout tulee, niin en ole yksin, vaan Valtteri on siinä mun vierellä.

MIKKO SILVENNOINEN JA MATTI PURO

Mikko Silvennoinen nähdään TTK-kaudella.Aino Haili

Mikko Silvennoinen, 50, on pitkän linjan tarinankertoja, jonka koko kansa tuntee televisiokasvona ja erityisesti Euroviisujen rakastettuna ja eläytyvänä selostajana. Mikko on erittäin ylpeä karjalainen ja kotoisin Kiihtelysvaarasta. Hänelle on tärkeää jatkuva uuden kokeilu.

– Joka vuosi mulla on joku uusi juttu mitä teen, ja tänä vuonna se on näköjään TTK. Odotan tältä ohjelmalta vuoden isointa kokemusta! Ja sitä, että opin mun kehosta sen mihin se pystyy tai ei pysty.

Rakastetun tv-kasvon suurimmat pelot liittyvät fyysiseen jaksamiseen ja pahimmissa kauhukuvissaan Mikko kaatuu TTK-parketille, eikä nousekaan sieltä enää ylös. Sitä tuskin tulee tapahtumaan, ja siinäkin tilanteessa Mikon avuksi saapuisi hänen tähtiopettajansa Matti Puro.

– Olen erittäin kiitollinen, että hän otti haasteen vastaan. Matti on tosi läsnä ja mulla on semmoinen olo, että olen tosi hyvissä käsissä ja ammattilaisen hoivissa.

Pitkästä parisuhteestaan lämpimästi puhuva ja siitä ylpeä Mikko halusi ehdottomasti tanssia miesopettajan kanssa.

– Haluan tanssia miehen kanssa, koska esikuvilla on merkitystä. Jos yksikin nuori näkee mut tanssivan Matin kanssa ja siitä syntyy toivo, niin tämä homma on sen väärti.