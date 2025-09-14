TTK-kilpailija Tinze kertoo kokeneensa sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa aiemmassa parisuhteessaan.

Tänä sunnuntaina tähtioppilaat avaavat sydämensä ja kertovat oman tärkeän tarinansa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa Oma tarina -jakson merkeissä. Illan päätteeksi ensimmäinen tähtipari joutuu jättämään kilpailun.

Twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokka kertoi jaksossa, että hänen elämäänsä on mahtunut paljon nousuja ja valoa. Samalla elämäntielle on mahtunut kuitenkin myös synkkiä asioita ja hetkiä.

– Varsinkin naisena, kun pienissä vaatteissa tanssii ja liikuttaa vartaloaan, on se monille tosi hämmentävä asia, hän sanoi.

Sokka kertoi, että on kohdannut paljon kritiikkiä.

– On ollut some- ja mediamaalitus käynnissä, ja samaan aikaan olen ollut parisuhteessa, jossa on ollut tosi paljon henkistä ja fyysistä väkivaltaa, hän sanoi.

– Oli hetkiä, joissa mietin, etten voi mennä lähikauppaan hakemaan kissanhiekkaa, koska minulla oli olo, että nyt kun poistun kotiovestani, niin kaikki varmaan vihaavat minua. Mutta silti tässä sitä ollaan, hän jatkoi.

Sokan mukaan hänen ja hänen tähtiopettajansa Valtteri Palinin tango kertoo periksiantamattomuudesta sekä siitä, ettei minkään asian äärellä pidä luovuttaa.

– Jos sinulla on intohimo, mene sitä kohti. Älä anna synkkyyden painaa sinua.

Sokka ja Palin saivat tangostaan 19 pistettä.