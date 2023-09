Maria Guzeninan ensimmäisellä TTK-tanssilla tulee olemaan erityisen tärkeä ja koskettava merkitys: "Hän uskoi, että osaisin tanssia"

TTK-debyyttinsä tekee myös SDP:n kansanedustaja Maria Guzenina , tanssiopettajanaan Sami Helenius . Guzeninan mukaan hänen lähtötasonsa tanssitunneille on se, että hänellä on kertomansa perusteella "kaksi vasenta jalkaa".

Heleniuksen mukaan Guzeninan vahvuus on ensinnäkin siinä, että tämä on lähtenyt mukaan rohkeasti ja avoimin mielin.

– Joskus minut on yllätetty kun on ollut kuulokkeet korvilla ja olen imuroidessa tanssinut. Tanssimistani on jopa videoitu salaa, se on aika koomista, se ei ole kurinalaista. Mutta siinä on tunnetta mukana. Niin lupaan sen, että näissä tansseissa, jotka Sami minulle opettaa, tunnetta tulee olemaan mukana. Ja toivon, että vaikken ihan kaikkia askeleita osaa, niin se tunne voi ehkä vähän paikatakin sitä.