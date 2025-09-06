Tinze lupaa, että TTK-parketilla tullaan näkemään myös twerkkausta: "Vuosisadan twerkkishow"

Tinze ja Valtteri Palin lupailevat, että TTK-parketilla tullaan ehkä näkemään twerkkaustakin.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset pärähtävät käyntiin sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin 11 uutta tähtioppilasta näyttää ensi kerran taitojaan tanssiparketilla tähtiopettajiensa tuella.

Tähtioppilaiden joukkoon lukeutuu Tia-Maria "Tinze" Sokka, ja hänen opettajansa syksyllä on Valtteri Palin.

Tinze on ammatiltaan twerk-tanssija. TTK:ssa eittämättä hänelle tulee olemaan hyötyä siitä, että ymmärtää lähtökohtaisesti koreografioita sekä rytmiä paremmin, kuin ihmiset joilla on ohuempi kokemus tanssista.

– Uskon, että siinä tulee olemaan kuitenkin aika paljon haasteita, sillä kroppani on tottunut tekemään tietyllä lailla asioita ja lihasmuistini sanoo jotain ihan muuta. Valtterinkin kanssa ollaan tässä todettu useasti, että joudutaan vähän niinkuin purkamaan minusta sitä vanhaa tanssijuutta pois ja ihan uudella tavalla laittamaan siihen sitä uutta tanssilajia, Tinze kertoo.

Palin on sitä mieltä, ettei Tinzen tanssitausta luo tähtiparille varsinaista etulyöntiasemaa.

– Kyllähän kaikilla on tavallaan hyvät ja huonot puolet. Kyllä sanon, että meilläkin hommaa riittää, että saadaan Tinzestä kilpatanssija, Palin miettii.

Tähtiparien lanseerauksen yhteydessä Tinze koki suuren yllätyksen: yksi tähtioppilaista on artisti Sara Siipola, joka on hänen läheinen ystävänsä. Kaksikko onnistui pitämään tiedon toisiltaan salassa.

– Ei olla juteltu mitään syksyn pläneistä selvästi, Tinze nauraa.

Palinin mukaan tähtipari on tehnyt keskenään sopimuksen tulevasta syksystä: mikäli he menevät finaaliin asti, nähdään TTK-parketilla myös twerkkausta. Palin pistää kenties itsekin oman pyllynsä hyllymään.

– Sitten on luvassa vuosisadan twerkkishow oikeasti, pitäkää meidät sinne finaaliin asti, Tinze lupailee.