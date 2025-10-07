Ensi kaudeksi tulokastalli Cadillacin riveihin F1-sarjassa hyppäävä Valtteri Bottas ei usko Mercedeksen hankaloittavan hänen siirtymistään uuteen talliin.

Bottas palaa välivuoden jälkeen F1-kisakuljettajaksi ensi vuonna, kun hän hyppää F1:ssä aloittavan tulokastallin Cadillacin ohjaksiin.

36-vuotias suomalaiskuski on vielä tämän kauden Mercedeksen palkkalistoilla testi- ja varakuljettajana, mikä osaltaan hankaloittaa suomalaisen siirtymää Cadillaciin. Bottas uskoo kuitenkin vakaasti, ettei Mercedes aio vaikeuttaa suomalaisen Cadillac-valmisteluita ja siirtymistä uuteen talliin suomalaisen vaadittujen työtehtävien ulkopuolella.

– Olemme käyneet keskusteluita. Luulen, että myös Graeme Lowdon (Cadillacin tallipäällikkö) ja Toto Wolff (Mercedeksen tallipäällikkö) ovat keskustelleet. Mercedes on ollut tosi kannustava tämän siirron suhteen, joten uskon, etteivät he estä minua millään tavalla, Bottas sanoo Crash.netin haastattelussa.

Bottas on keskustellut uuden tiiminsä kanssa jo useissa etätapaamisissa ja ehtinyt jo piipahtaa tulokastallin toimitiloissa Englannissa, eikä Mercedes ole asettunut tielle.

– Minä olen saanut tehdä niin. Se on okei. Kaikki ymmärtävät, että töitä on paljon tehtävänä, ja he tarvitsevat kuljettajapalautetta tiettyihin asioihin. Aloitan Cadillacilla tammikuussa, mutta on joitain juttuja, joita voin tehdä aika ajoin ennen sitä, Bottas kertoo.

Bottas saattaa hyvinkin päästä ajamaan Cadillacin ajosimulaattorissa vielä tämän kauden aikana.

– Luulen, että Mercedes ja Cadillac puhuvat simulaattoriasiasta viikonloppuna. Voin kertoa teille siitä myöhemmin, Bottas sanoo.

Ensi kaudella F1-sarja on jälleen uuden edessä, kun merkittävät sääntömuutokset astuvat voimaan. Muutosten myötä tallien voimasuhteet saattavat heilahtaa ensi kaudeksi rajustikin.

Sääntömuutostenkin myötä Cadillacilla riittää rutkasti töitä iskukykyisen kilpurin kasaamisessa. Toistaiseksi Bottas on kuitenkin ollut tyytyväinen näkemästään.

– Tehtävää on paljon, mutta se, mitä olen tähän mennessä nähnyt, on ollut vakuuttavaa. Se antaa minulle luottamusta tulevaisuutta ajatellen.