Valtteri Bottas nähdään Alfa Romeon ratissa todennäköisesti jo tänä vuonna – "Toivottavasti voimme toteuttaa tämän"

Kausi 2022 tuo mukanaan mittavan sääntöuudistuksen, jonka tarvoitteena on tasoittaa tallien välisiä voimasuhteita ja tehdä kilpailuista yhä viihdyttävämpiä. Tallien kannalta tällaiset uudistukset ovat sikäli merkittäviä, että mikäli talli jää heti uuden aikakauden alkajaisiksi telineisiin ja häviää muille, eroa on vaikea kuroa umpeen.

– Olemme tavanneet Valtterin muutaman kerran, ja käymme Mercedeksen kanssa keskusteluita siitä, että saisimme Valtterin autoomme Abu Dhabissa. Minulla on hyvä suhde Mercedeksen ja Valtterin kanssa, ja minulle se on tärkeää. Toivottavasti voimme toteuttaa tämän, Vasseur sanoo The Racen mukaan.

– Ensi kauden auto on täysin uusi ja erilainen, mutta joidenkin järjestelmien osalta olisi tärkeää testata asioita. On tärkeää, että saamme palautetta siitä, mitä olemme tekemässä, ja hänen (Bottaksen) kannaltaan on tärkeää tarjota mahdollisuus työskennellä tallin kanssa, mikä auttaa meitä tutustumaan toisiimme ja luomaan yhteistyösuhdettamme. Testi on hyvä mahdollisuus.