Oscar Piastri oli raivoissaan Lando Norrisille, kun F1-mestaruudesta kamppailevat McLaren-kuljettajat törmäsivät toisiinsa Singaporen osakilpailun avauskierroksella sunnuntaina. Kisan lopussa McLarenin tallipomo sai puolestaan kylmää olkapäätä australialaiselta.

McLaren-kuskien välit kiristyivät heti lähdössä, kun kaksi sijaa noussut Norris pääsi aggressiivisella ohituksella tallikaverinsa Piastrin edelle. Norrisin etusiipi otti tilanteessa osumaa, mutta tämä ei haitannut häntä kisan aikana.

Australialainen raivostui ohituksesta ja latasi suorat sanat tiimiradiossa: "Onko meillä kaikki hyvin, kun Lando vain tönäisi minut pois tieltä? Mitä siellä tapahtuu?"

Piastrin insinööri koitti perustella tapahtunutta hänelle radiossa: "Meidän näkökulmastamme Lando joutui väistämään Max Verstappenia, joten emme ryhdy toimenpiteisiin kilpailun aikana. Voimme tarkastella asiaa tarkemmin myöhemmin."

Piastri ei kuitenkaan sulattanut Norrisin temppua ja vastasi napakasti: "Tämä ei ole reilua. Anteeksi, mutta tämä ei ole reilua. "Jos hänen on väistettävä toista autoa törmäämällä tallikaveriinsa, se on aika surkea tapa väistää."

McLarenin kilpakumppanit ottivat yhteen heti kisan alussa.xpbimages.com

Mercedeksen George Russell ajoi lopulta osakilpailun voittoon. Verstappen puolestaan ohitti Norrisin ja sijoittui toiseksi.

Piastri oli vasta neljäs, minkä seurauksena hänen johtonsa MM-sarjan kärjessä pieneni 22 pisteeseen. Samaan aikaan McLaren varmisti valmistajien maailmanmestaruuden, mutta Piastri ei ollut vielä tässä vaiheessa juhlatuulella.

Kun Piastri ajoi maaliin, McLarenin tallipomo Zak Brown onnitteli ja kiitteli Piastria hänen ponnisteluistaan. Hänen autostaan kuvattu video kuitenkin näyttää, miten Piastri katkaisee radioyhteyden tylysti kesken Brownin lauseen ja nousee sitten autosta.

Jos alla oleva upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kisan jälkeen 24-vuotias Piastri oli jo huomattavasti rauhallisempi. Hän sanoi, että hänen täytyy katsoa tapahtuma uudelleen ennen kuin voi kommentoida sitä tarkemmin.

– Kisa oli selvästi vaikea, ja ensimmäinen kierros oli vaikea. En ole vielä nähnyt uusintaa. Tiedän vain sen, mitä näin autostani. En usko, että törmäys oli tahallinen, mutta se tapahtui, ja minun on katsottava uusinta ja selvitettävä, mitä tarkalleen tapahtui, Piastri saneli Sky Sportsille.

– Tämä on tietysti upea ilta koko tiimille. Kisa ei tietenkään sujunut niin kuin olisin toivonut, mutta koko tallille tämä ilta on huipentuma paitsi tämän vuoden, myös monien vuosien kovalle työlle. Olen todella ylpeä siitä, että saan olla osa tätä.

Norris puolestaan puolusteli tekoaan.

– Se oli liukas kisa. Rata oli vielä monin paikoin märkä. Mutta tämä on kilpa-ajoa. Ajoin sisäpuolelta, tein pienen korjauksen, mutta ei muuta. Se oli hyvää kilpa-ajoa, totesi Norris.