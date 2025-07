Toto Wolffilta huimaa tekstiä – tuoko tämä tekijä Valtteri Bottakselle F1-ajopaikan?

Valtteri Bottas on pyörinyt jo tovin ajan kovien F1-huhujen keskiössä. Bottasta on viety sekä Alpinelle että ensi kaudella sarjaan mukaan liittyvän Cadillacin riveihin. Bottaksen nykytallin päällikkö Toto Wolff jakoi ison syyn sille, miksi Bottaksella on valttikortit käsissään F1-markkinoilla.

Bottas menetti ajokuskin paikkansa viime kauden jälkeen, kun hän ei saanut jatkosopimusta Sauber-tallista. Bottas päätti palata Mercedekselle, missä hän ajoi kausina 2016–2021. Bottas palasi talliin vara- ja simulaattorikuskin roolissa.

Hän on tukenut saksalaistallin huippulupausta, vasta 18-vuotiasta Andrea Kimi Antonellia, joka ajaa parhaillaan tulokaskauttaan F1:ssä.

Juuri tähän seikkaan eli tukemiseen liittyen Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff jakoi varsin herkullista tekstiä.

– Hän (Bottas) ansaitsee ajopaikkansa. Mielestäni meillä on paras kolmos- ja varakuljettaja, jonka voi vain kuvitella. Jos joku kuljettajistamme saa ruokamyrkytyksen, tiedän, että Valtteri voi hypätä tilalle, Wolff sanoi Sky Sportsilla, jatkaen:

– Se, että miten hän on tukenut Kimiä (Antonelli), on ollut jotain aivan hämmästyttävää. Kisaviikonloppujen yhteydessä voi nähdä sen, miten Valtteri tutkailee kaikkea dataa ja antaa Kimille vinkkejä hänen kokemuksensa kautta.

Wolff puhui asiasta, mikä voi hyvinkin nousta ratkaisevaan asemaan, kun Cadillac tekee kuljettajavalintojaan ensimmäiselle F1-kaudelleen. Bottas kun voisi olla mainio tukipilari muun muassa Felipe Drugovichin kaltaiselle nuorelle kuskille, jota on viety jenkkitallin riveihin.

Bottas on osaltaan pystynyt tukemaan Antonellia, joka on väläytellyt nopeuttaan alkukauden aikana. Antonelli rikkoi jo Max Verstappenin hallussa pitämän F1-ennätyksen, kun hänestä tuli kaikkien aikojen nuorin kilpailua johtanut kuljettaja Japanissa. Antonelli teki myös ennätyksen Yhdysvaltojen Miamissa, kun hänestä tuli nuorin kuljettaja, joka on lähtenyt paalupaikalta lauantain sprinttikilpailuun.

F1-varikkoraporttien mukaan Bottas kävi intensiivisiä keskusteluja Cadillacin kanssa heinäkuisen Britannian GP:n yhteydessä. Cadillac ei ole vielä kertonut kuljettajauutisia ensi kautta koskien.