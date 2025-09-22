F1-kuljettajan ammatti on maailman paras, ja sen aion muistaa tulevina vuosina, sanoo MM-sarjaan ensi vuonna palaava Valtteri Bottas.

Formula ykkösiin ensi kaudella liittyvän Cadillac-tallin F1-auto on vielä suunnitteluasteella, mutta tallin kuljettajaksi elokuussa vahvistettu Valtteri Bottas on vakuuttunut tallin mahdollisuuksista.

– Cadillac on suuren autonvalmistajan tehdastalli, mikä on hyvä asia, tallin tulevaisuuteen luottava Bottas kommentoi STT:n haastattelussa.

Nopeita tuloksia Bottaskaan ei sentään odota, sillä kehitysprosessiin menee aikaa. Cadillac oli hänelle kuitenkin koko vuoden ajan vahva vaihtoehto, kun nastolalainen mieli paluuta F1-auton rattiin. Meneillään olevalla kaudella hän on ollut Mercedeksen varakuljettajana, mutta ajovastuuta ei ole tullut.

– Kausi ei toki ole vielä ohi, mutta sivussa oleminen tulee kauden edetessä yhä vaikeammaksi. Onneksi talli on pitänyt minut kiireisenä, joten kisaviikonloput ovat menneet nopeasti.

Into ajamiseen on kova ja muiden kilpailemisen katseleminen vaikeaa.

– Aina kun autot ryhmittyvät lähtöruudukkoon, tulee mieleen, että pahus. Mutta olen oppinut arvostamaan lajia enemmän. F1-kuljettajan ammatti on maailman paras, ja sen aion muistaa tulevina vuosina, Bottas kertoi.

Bottas tekee loppuvuoden tavallaan tuplatyötä, sillä Mercedeksen työtehtävien lisäksi hän etsii kalenteristaan aikaa Cadillacille.

– Haluan olla valmis, kun testaaminen alkaa Barcelonassa, Bottas viittasi viisipäiväiseen testirupeamaan Espanjassa tammikuun lopussa.

Kokeneet ammattilaiset asialla

Bottas on saavutuksiltaan paras suomalainen F1-kuljettaja, joka ei ole voittanut kuljettajien maailmanmestaruutta. Hän on ajanut urallaan kymmenen gp-voittoa, 20 paalupaikkaa ja 67 palkintosijaa. Kohta hänen urallaan on alkamassa uusi luku.

Vuonna 2013 F1-uransa aloittanut Bottas, 36, antaa Cadillacille aikaa kehittyä kilpailukykyiseksi autourheilun kuninkuusluokassa.

– Muutama vuosi siihen menee, mutta uskon, että voin ajaa vielä muutaman vuoden ja olla siten mukana tallin menestyksessä.

Bottas on tyytyväinen, että Cadillacin eteneminen ensi kauteen on aikataulussa, vaikka moni asia on yhä kesken. Tallia auttavat kokeneet ammattilaiset, kuten Williamsilla yli kymmenen vuotta sitten Bottaksen kanssa työskennellyt Pat Symonds ja tekninen johtaja Nick Chester, jonka kanssa suomalaiskuljettaja on ehtinyt vaihtaa jo ajatuksia.

– Talli kasvaa tästä eteenpäin, kun he saavat palkattua lisää väkeä.

Tallia johtaa kokenut Graeme Lowdon, joka saa Bottaksen mukaan ensi kertaa käyttöönsä varteenotettavat resurssit.

– Tässä tallissa hänellä on mahdollisuudet tehdä hommat kunnolla. Tulemme hyvin toimeen, Bottas kommentoi pomoaan.

Talli aina yksilön edellä

Cadillacin uusi auto on valmistumassa viimeistään tammikuuksi, mutta sitä ennen Bottas toivoo saavansa kilometrejä alle muun muassa Ferrarin viime vuoden TPC-autolla.

– Toivottavasti pääsemme testaamaan jo marras- tai joulukuussa.

Cadillac oli Bottaksen ykkösvaihtoehto ensi kauden talliksi. Yhdysvaltalaistalli halusi hänet, joten sopimusneuvottelut sujuivat nopeasti.

– Loppujen lopuksi prosessi oli aika suoraviivainen, Bottas kommentoi elokuussa julkistettua sopimusta.

Mutkatonta yhteistyötä Bottas odottaa myös meksikolaisen tallikaverinsa Sergio Perezin, 35, kanssa.

– Hän on rauhallinen kaveri, jolla on kokemusta monista talleista. Laitamme kummatkin tallin aina etusijalle, mikä on juuri sitä, mitä Cadillac tarvitsee.