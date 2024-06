Valtteri Bottas lupailee sopimusuutisia F1-rintamalta – "Pian alkaa tapahtumaan"

Bottaksen sopimus Sauberin kanssa umpeutuu tämän kauden päätteeksi ja suomalaistähti on vielä ilman kisapaikkaa ensi kaudeksi. Bottas on kuitenkin useampaan otteeseen sanonut neuvottelevansa eri tahojen kanssa.

– Vielä on aika paljon asioita auki, mutta ihan positiiviselta näyttää. Eri vaihtoehtoja puntaroidaan. Itselläni on omat prioriteettini ja niitä koitan seurata, Bottas kommentoi.

Kolmatta kauttaan Sauberilla ajavan Bottaksen ja koko tallin alkukausi on ollut synkkä. Sauber on yhdeksän ajetun kisan jälkeen ainoa talli, joka ei ole kerännyt vielä yhtäkään MM-pistettä.

– Vaikea vuosi ollut tähän mennessä. Hyvä, että on vielä paljon kisoja jäljellä, mutta ei ole ollut helppoa. Vauhtimme ei ole sellaista, mitä pitäisi olla. Sen on harmi homma. Minun hommani on ottaa siitä autosta kaikki irti, joka viikonloppu koittaa maksimoida kaiken ja antaa niin tarkkaa palautetta kuin pystyy. Ilman pisteitä tähän mennessä, totta kai se on vaikea tilanne, Bottas summaa.