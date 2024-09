Valtteri Bottakselta kovaa puhetta

Tällä kaudella Bottas on kamppaillut F1-sarjan jämäsijoista Sauberin jäätyä koko sarjan heikoimmaksi talliksi. Siitä huolimatta suomalaiskuski tuntee ajavansa edelleen yhtä hyvin kuin huipputiimissä.

Bottas ei ole vielä onnistunut varmistamaan ensi kauden tallipaikkaansa. Viimeisimmäksi haastajaksi on noussut Williamsille kesken kauden siirtynyt argentiinalainen Franco Colapinto , jolle ei ole nykyisessä tallissaan sijaa ensi vuodelle. Williamsin kuskeina ajavat tulevalla kaudella Alexander Albon ja Carlos Sainz .

Bottas ottaa uuden haastajan tulon tyynesti. Samalla hänen on vaikea vakuuttaa päättäjiä sarjan hitaimmalla autolla.

– Sellainen tämä laji on. Kyse ei ole vain tästä kaudesta, mutta kun taistelet häntäpäässä, se on tietysti paljon näkymättömämpää, mitä voit tehdä ja millaisiin saavutuksiin yllät. Vertailu tapahtuu aika pitkälti omaan tallikaveriin, Bottas sanoo.

– Se ei tietenkään ole auttanut tilannetta. Varikolla on silti muutamia henkilöitä, jotka tietävät, mitä todellinen suorituskyky on. Varsinkin tiimin sisällä tiedetään, miten suoriudun viikosta toiseen, ja se on pääasia.